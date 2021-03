OCTA Research: Mas mahigpit na restrictions kailangan para mapababa ang COVID-19 cases

May harang ang isang kalsada sa Maynila para hindi ito pasukin ng mga nasa labas, para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 noong Marso 23, 2020. Eloisa Lopez, Reuters

MAYNILA - Iginiit ng OCTA Research na dapat isailalim sa mas mahigpit na lockdown restrictions ang Metro Manila at mga karatig-lalawigan sa loob ng dalawang linggo.

Ito ay para mapabagal ang reproduction rate o bilang ng mga taong kayang hawahan ng isang positibo sa coronavirus disease (COVID-19).

"Ang stand ng OCTA Research is we should consider already a much tighter restriction," ani OCTA Research fellow Butch Ong.

Sinabi rin ng grupo na maaaring umabot nang 13,000 hanggang 14,000 ang maitatalang dagdag-kaso araw-araw pagdating ng Abril.

Inirekomenda na rin ng Inter-agency Task Force ang pagpapatupad ng mas mahigpit na enhanced community quarantine - na pinakamahigpit sa mga quarantine protocol sa bansa, ayon sa ilang source ng ABS-CBN News.

"Yung ating hospital capacity is already being challenged. Yung ICU occupancy at bed occupancy is nearing the 70 percent red flag ng DOH, critical level. It is an increase that is already challenging our healthcare system," ani Ong.

Paubos na rin ang mga kapasidad ng mga quarantine facility sa Metro Manila. Dahil dito, iginiit ng OCTA Research na dapat higpitan na ang quarantine protocols.

"Based on last year’s performance na nagkaroon ng two-week timeout ang HCWs, it decreased the number of new cases significantly within the next four months. Nagkaroon tayo ng MECQ July and August, and we saw a steady decrease until December," ani Ong.

Ganito rin ang pananaw ni Treatment czar Leopoldo Vega.

"The only way na pwede mong ma-lessen ang transmission, alam natin na talagang very highly infectious ang virus na ito, is i-lessen mo talaga ang mobility ng tao," ani Vega.

"So parang i-heighten mo ang restrictions probably na parang huwag munang lumabas ang wala namang kailangan. Palagay ko gagawa ang IATF ng mga heightened restrictions para sa darating na araw."

— Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News