'NCR Plus' bubble isasailalim sa ECQ mula Marso 29 hanggang Abril 4

Pagsasailalim sa isang barangay sa Pasay sa Enhanced Community Quarantine noong Pebrero 2021. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Inaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagsasilalim ng Metro Manila, at iba pang mga parte ng NCR Plus Bubble sa enhanced community quarantine (ECQ) mula Marso 29 hanggang Abril 4, 2021, ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque.

Nauna nang sabihin ng mga source at ilang opisyal ng pamahalaan na sa Marso 28 magsisimula ang ECQ, ngunit sa Marso 29 na ang pinal na inaprubahan ng pamahalaan.

Kasunod ito ng mga ulat na inirekomenda ng pandemic task force ng bansa, maging ang hirit ng ilang eksperto na higpitan ang lockdown protocols sa harap ng pagdami ng coronavirus disease (COVID-19) cases.

Sa public announcement gabi ng Sabado, sinabi ni Roque na susundan nito ang mga dati nang naging patakaran sa pagsasailalim ng Metro Manila, Rizal, Cavite, at Laguna sa ECQ, pero may ilang pagbabago, gaya ng sumusunod:

Pagpayag na mag-operate ang mga pampublikong sasakyan, alinsunod sa mga patakaran ng Department of Transportation

Construction projects, alinsunod sa mga patakaran ng Department of Public Works and Highways

Curfew na alas-6 ng gabi hanggang alas-5 ng umaga para sa mga apektadong lugar, maliban sa mga tsuper, Authorized Persons Outside Residence, mga manggagawa at cargo vehicle drivers

Gaya ng dati, bubuksan ang mga mall, pero limitado lang ang operasyon nito para sa mga "essential store" gaya ng supermarket at mga botika.

Lilimitahan lang din ang kapasidad ng ilang workplace. Limitado na rin sa delivery at take-out ang mga kainan.

Bawal din ang mga mass gathering. Nilinaw na rin ng gobyerno na pagbabawalan muli ang mga misa matapos itong payagan ng pandemic task force para sa Semana Santa.

"Pati po yung pinayagan nating simba, bawal na po muli," ani Roque.

Pinapalakas din ni Duterte ang contact tracing efforts at mass testing para matukoy ang lawak ng mga nahawahan ng virus, ayon kay Roque.

Bukod dito, magkakaroon ng sabayang pagpapabakuna sa priority groups para mapabilis ang vaccination drive ng bansa.

Unang ipinatupad ang ECQ sa Luzon noong Marso 2020, nang magkaroon na ng mga bilang ng kaso ng COVID-19 ang bansa.

Dito, sinuspinde ang operasyon ng mga pampublikong sasakyan, at ang maraming negosyo maliban sa mga negosyong nagbebenta ng pagkain, at mga essential na produkto gaya ng mga gamot, at mga medical facility. Kaakibat din nito ang estriktong home quarantine.

Matatandaan na pumapalo na sa ngayon ng 9,000 ang bilang ng mga naitatalang kaso ng COVID-19 sa nakalipas na dalawang araw at nasa mahigit 712,000 kabuuang bilang ng kumpirmadong kaso.

Nababahala ang ilang ospital na napupuno na ang kanilang mga pasilidad sa pagdami ng mga kaso ng COVID-19 at sinabi na rin ng ilang lokal na pamahalaan na napupuno na ang mga quarantine facility nila sa pagdami ng mga kaso.

Sinabi na rin ng ilang eksperto na posibleng mahigitan pa ang bilang ng mga nagkakaroon ng COVID-19, at inirekomenda ang pagpapatupad ng mas mahigpit na lockdown measures, gaya ng modified enhanced community quarantine.