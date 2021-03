Nagpositibo, may sintomas ng COVID-19? Narito ang ilang dapat gawin

Pagdi-disinfect ng isang sanitation worker sa loob ng Manila Trial Court noong Marso 14. Fernando G. Sepe Jr., ABS-CBN News/File

MAYNILA - Edad 68 na ang tinderang si Lydia Marceliana.

Marami siyang nakakasalamuha araw-araw, pero hindi niya alam kung paano malalaman kung nagkaroon siya ng exposure sa taong may coronavirus disease (COVID-19).

Para matiyak na ligtas siya, hindi niya tinatanggal ang kaniyang face mask.

"Paano pag nalaman po sigurado may COVID-19 yung nakausap mo? Hindi ko malalaman maraming akong nakakausap eh,” ani Marceliana.

Ayon sa infectious disease specialist na si Rontgene Solante, mataas ang panganib na mahawa sa COVID-19 ang mga tulad ni Marceliana na nagtitinda sa lansangan.

"If you are high-risk like going to market, going to your workplace, going to malls or other places, like public transport araw-araw ka, you are already high-risk," ani Solante.

Paalala ni Solante, na bantayan kung nakakaramdam ng mga simpleng sintomas.

"So the first onset of symptoms, you have to be diligent in observing it. Kaya lagi nating sinasabi iyon eh. Ubo, masakit ang katawan, may masakit sa lalamunan, sinisipon. ‘Yun ang mga common. Wag natin balewalain ang mga sintomas," ani Solante.

Oras na makaramdam ng sintomas, ipinapayo na ihiwalay agad ang mga gamit, i-disinfect ang tirahan, at abisuhan ang mga kasama sa bahay.

Agad din dapat tumawag sa Barangay Health Emergency Response Team at ibigay ang impormasyon pra mapuntahan agad at ma-test.

Dapat na ring mag-quarantine at obserbahan kung makakaramdam ng sintomas ang lahat ng kasama sa bahay.

"It is very important immediately tatawag na sila, mag isolate na muna sila agad saka sila tumawag.Huwag ho tayo magaantay ng 2 o 3 araw para sabihin na ay baka trangkaso lang aantayin ko 3 araw mawawala rin naman,” ani Vergeire.

Bantayan din dapat ang pagiging close contact, na nangyayari kapag nagkaroon ng exposure sa taong posible o kumpirmadong nagpositibo sa COVID-19 nang higit sa 15 minuto, sa isang metrong distansiya o kasama sa bahay.

Dapat ding sumailalim ang close contact sa quarantine kahit wala pang sintomas para mapigilan ang posibilidad na mahawa o makapanghawa.

Dapat namang mag-isolate ng 10 hanggang 14 araw ang mga makakaramdam ng sintomas.

Puwede namang ibalik sa komunidad ang isang tao na naka-isolate pero hindi na nakakaranas ng sintomas sa loob ng 3 araw - bago pa man matapos ang 10 araw na isolation.

Pero mas mainam din ang magpa-test sa ika-5 o ika-7 araw ng quarantine.

“Wala tayong kasiguraduhan eh na baka lumabas ang sintomas mo on the 11th, 12, 13th day because you know that the incubation period of this virus is 14 days,” ani Vergeire.

Pinapayagan naman ang self-isolation sa bahay kung mild lang ang sintomas, may sariling kuwarto, banyo, at walang kasamang vunerable sa sakit tulad ng buntis, senior citizen, o may kondisyon.

Susi ang pagiging alerto, ayon kay Solante.

"When you are incubating and you expose yourself to other people, you are already transmitting while in incubation," ani Solante.

— Ulat ni Isay Reyes, ABS-CBN News