Bilang ng pulis na may COVID-19 tumataas, quarantine facilities sa Kampo Crame dinagdagan

Nasa halos 2,000 na ang bagong bilang ng active cases ng COVID-19 sa Philippine National Police (PNP).

Mula sa 350 active cases noong unang linggo ng Marso, biglang umabot ito sa 1,951 as of March 26, 2021. Nasa 14,110 na total na bilang ng mga nagpositibo sa hanay ng PNP mula pa noong nakaraang taon.

Dahil dito, dinagdagan pa ng PNP ang quarantine facilities sa loob at labas ng Kampo Krame, at pinaigting ang pag-trace sa mga nakasalamuha ng mga nagpopositibo sa sakit at ang pagsusuri sa kanila.

Ayon kay BGen. Ildebrandi Usana, ang taga-pagsalita ng PNP, inayos na nila ang Kiangan Hall bilang holding area para sa mga naghihintay ng resulta ng kanilang swab test. Ito ay may 55-bed capacity.

Ang covered tennis court, taekwondo gym at poolside area na malapit sa Kiangan Hall ay ginawa na ring quarantine facility na may 105 bed capacity.

"Holding area po ito, dito inaassess ng doctors yun pong subject for referral to other government facilities. If they are asymptomatic, they are to be provided with appropriate quarantine facility," sabi ni Usana.

"Those considered symptomatic nirerefer po sila sa ating NCR police hospital pati na rin sa Southern Police and then in addition meron na rin po tayong kino-contact na available government hospitals na pwedeng umattend po sa kanila."

Ang mga pulis o civilian employees na nasa holding area ay sinusuri kaagad ng mga doktor at pinipilit magawa agad ang resulta ng swab test para mabigyan ng tamang quarantine measures, may sintomas man o wala.

Dagdag pa ni Usana kung isang pamilya ang nagkahawahan at may mga sintomas, pinaghihiwalay pa rin sila at hindi na pinagsasama sa isang bahay.

Magkaiba raw kasi ang quarantine facility ng mga babae at mga lalaki.

Kapag gumaling na ang mga nagpositibo, sinusuri uli sila saka ia-assess kung pwede na syang bumalik sa trabaho.

Bagamat mataas na ang bilang ng mga kaso sa PNP, hindi naman daw napipilayan ang operasyon ng PNP at makakapagsilbi pa sa publiko depende sa pangangailangan ng bawat distrito, regional at provincial offices.

Bawat police district daw ay may sariling quarantine facilities kaya hindi na sila dinadala lahat sa Camp Crame.

Nabakunahan na rin ang health workers sa hanay ng PNP.

Nagpasalamat din sila sa mga LGU na nagbigay ng bakuna sa mga medical police personnel na naka-assign sa kanilang lugar.

Inaasahan nilang ang mga paparating na bakuna ay maibibigay na rin sa mga pulis na nagbabantay sa mga checkpoint dahil sila ang may mataas ding exposure sa COVID-19.

"Dumating na rin yung second dose, tapos may isa pang grupo 350 naman po kasi 700 yung dumating pero 350 yung makikinabang dun. But we learned na meron pong mga local government units that provided vaccination dun po sa ilan sa mga medical professionals namin that are assigned also in different regions po," ani Usana.

