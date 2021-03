4 na lugar sa Muntinlupa, isinailalim sa lockdown

MAYNILA - Umakyat na sa apat na mga residential community na isinailalim sa lockdown sa lungsod ng Muntinlupa.

Sa bagong executive order ni Muntinlupa Mayor Jaime Fresnedi, inilagay sa tinatawag na "extreme localized community quarantine" ang dalawang komunidad sa lungsod. Ito ang St. Anthony Street sa JPA Subdivision sa Barangay Tunasan at ang Fresnedi Compound sa Amparo Street sa Barangay Poblacion.

Dalawang linggo ang lockdown na nagsimula nitong Biyernes at matatapos sa April 10.

Ayon sa city health office, areas of concern ang dalawang lugar dahil sa dami ng COVID-19 cases at mataas na attack rate. Sa Saint Anthony Street ay may attack rate na 32 per 1,000 population at sa Amparo Street naman ay 17.14 per 1,000 people. Mataas aniya itong attack rate lalo na maraming senior citizen sa dalawang lugar.

Naitala rin na marami ang hindi sumusunod sa minimum health protocol gaya ng pagsuot ng face mask at social distancing. Ang Saint Anthony Street ay may 8 active cases at ang Amparo Street ay may 7 active cases.

Isasailalim sa COVID-19 testing ang mga residente na bibigyan din ng food packs ng lokal na pamahalaan. Nauna ng inilagay sa lockdown ang Cruzero St., Villa Carolina 1 sa Barangay Tunasan at 124 Purok 1 sa Barangay Cupang na matatapos sa Linggo.

Noong March 1, may 94 active cases lang ang buong Muntinlupa. Pero mula 94, tumalon na sa 772 cases ngayon.