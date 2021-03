3 umano'y miyembro ng Dawlah Islamiyah, patay sa engkwentro sa Lanao del Sur

Patay ang 3 itinuturong miyembro ng Dawlah Islamiyah group sa isang engkwentro sa Lanao del Sur Biyernes ng madaling araw.

Ayon sa mga awtoridad, ihahain sana nila ang warrant of arrest para sa kasong kidnapping at murder laban sa most wanted personality na si Kadafy Manusun Ayonan nang bigla umano silang paulanan ng putok ng baril ng kampo ng suspek.

Tumagal ng halos kalahating oras ang palitan ng putok ng baril bago matamaan si Ayonan. Namatay siya at ang kasama niya na si Garcia Muloc Ariraya.

Sa clearing operations sa encounter site, natagpuan ding patay ang isang 14-anyos na kasama ng grupo.

Wala namang casualty sa mga operatiba.

Nakatakas ang 4 na kasama ni Ayonan, kabilang sina Amirodin Dimakuta at Ibra Dimakuta.

Napag-alaman ng mga awtoridad na naghahanda ang grupo ng IED sa lugar. Natagpuan din ang mga baril, bala, mga gamit sa paggawa ng IED, bandila ng ISIS, pera, at mga sketch map ng Lanao del Norte at Iligan city.

Ayon sa awtoridad, miyembro si Ayonan ng DI-Ranao sa ilalim ni dating DI-Ranao Subleader Imam Abi Dimacaling. Miyembro din umano siya ng kidnap for ransom group.

Siya ang itinuturong sangkot sa pagdukot at pagpatay sa isang Norman Barat noong 2014 sa Piagapo, Lanao del Sur.--Ulat ni Gracie Rutao

