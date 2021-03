3 preso sa Cotabato City positibo sa COVID-19, police station napilitang mag-lockdown

Tatlong preso ng Police Station-2 sa Cotabato City ang kumpirmadong nagpositibo sa coronavirus, araw ng Biyernes.

Ayon kay City Police Director Police Colonel Romel Javier, naka-lockdown ngayon ang nasabing police station at naipa-test na rin ang lahat ng preso at mga pulis na close contact ng mga pasyente.

“Although may naka-isolate na tropa, continuous pa rin naman [ang operasyon ng estasyon] kasi may mga tropa na naiwan tsaka may mga augmented. Wala namang na-stop o nadelay na trabaho ng mga pulis,” ayon kay Javier.

Wala namang sintomas na naramdaman ang mga nagpositibong preso pero dahil sumailalim sila sa swab test bago ipasok sa city jail, nakumpirmang positibo sila sa COVID-19.

Posible umanong nakuha na ng mga preso ang virus bago pa man sila ipinasok ng kulungan. Posible ring dahil ito sa mga dumadalaw sa kanila.

Kaya, ipinagbawal na muna ang pagdalaw sa mga preso sa mga kulungan sa lungsod.

“Right now may standing order ako sa mga police stations natin na wala munang dalaw,” ani Javier.

Dagdag pa ng hepe ng Cotabato City PNP, nagpalabas na rin ng direktiba ang alkalde na kailangang mapa-SWAB test muna ang lahat ng mahuhuli para masigurong walang makakapasok na positibo sa COVID-19 sa lahat ng kulungan ng lungsod. - Ulat ni Chrislen Bulosan

