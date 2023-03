1 patay, 13 sugatan sa pagbaligtad ng kuliglig sa Abra

Bumaligtad na kuliglig sa Licuan-Baay, Abra, Marso 25, 2023. Licuan-Baay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office

Patay ang isang tao habang 13 iba pa ang nasugatan matapos maaksidente ang sinasakyan nilang kuliglig sa bayan ng Licuan-Baay, Abra noong Sabado, ayon sa pulisya.

Ayon sa imbestigasyon ng pulisya, binabaybay ng kuliglig ang Abra-Kalinga Road nang mawalan ng preno sa pababang bahagi ng kalsada sa Sitio Nagpaoayan, Barangay Subagan.

"Pinili ng driver na idirekta ang sasakyan sa kanang bahagi ng kalsada dahilan para mabaligtad ‘yong kuliglig," ani Police Capt. Freddie Chumayag.

Nasawi ang isang pasahero na may edad 65. Kabilang naman sa mga nasugatan ang driver ng kuliglig at 2 batang may edad 4 at 5.

Napag-alaman ng mga pulis na galing ang mga biktima sa Cabagan, Isabela at pauwi na sana sa Tineg, Abra nang mangyari ang insidente.

"'Yong kuliglig ay ginagamit lang talaga nila pang-haul sa mais, mga bigas. Nagkataon na ginamit nila for transportation. As per interview (ng investigator), nakipaglamay sila sa Barangay Masipi, Cabagan, Isabela," ani Chumayag.

Inihahanda na ang reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property laban sa driver ng kuliglig.

— Ulat ni Harris Julio