Si Comelec Chairman Saidamen Balt Pangarungan sa #PilipinasDebates2022: The Turning Point – The Vice Presidential Debate sa Sofitel Tent, Pasay City noong March 20, 2022. Mark Demayo, ABS-CBN News

MARAWI CITY- Nangako ang bagong-talagang Commission on Elections (Comelec) Chairman na si Saidamen Balt Pangarungan na magkakaroon ng credible na eleksyon sa Mayo, sa kabila ng pangamba ng publiko.

Makakaasa aniya ang oposisyon na hindi hahayaan ng Comelec na may mananabotahe sa halalan dahil ito rin daw ang gusto ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Ito rin ang pangako niya kay presidential aspirant Vice President Leni Robredo sa presidential debate noong isang linggo. Lider ng oposisyon si Robredo.

"Nakausap ko si VP Leni Robredo sa presidential debate. Ang sinabi ko... 'Makakaasa po kayo, Madam Vice President, at lahat ng kandidato pagka-presidente that I am here to protect every single vote of any presidential candidate in this forthcoming election',” ani Pangarungan.

Pinupunterya ngayon ng ilang senador ang umano'y security breach sa Smartmatic, kontratista ng Comelec, higit isang buwan bago mag-eleksyon.

Itinanggi ito ng Smartmatic, samantalang iginiit naman ng Comelec na walang nangyaring hacking.

Nanawagan ang ilang sektor na sana ay maimbestigahan ito.

NEW COMELEC CHIEF

Nanguna sa covenant signing sa Lanao del Sur si Pangarungan kung saan sabay nangako ang mga lokal na kandidato na magiging payapa ang paparating na eleksyon.

Ayon din kay Pangarungan, hindi pa rin siya makapaniwala na siya ang itinalaga ni Duterte na chairman ng komisyon kahit marami ang nag-aapply sa posisyon.

Naniniwala siyang ang kaniyang mahabang karanasan sa pagiging abogado at bilang dating politiko ang dahilan kaya siya napili.

Ikinatuwa naman ng mga lokal na kandidato ang pagkakatalaga ni Pangarungan sa komisyon.

“Maranao si chairman. Alam niya ang nangyayari sa eleksyon sa Marawi. Wala tayong maitatago sa chairman na 'yan. Kaya mapipigilan niya (ang dayaan),” sabi ni Marawi mayoral candidate Fahad Salic.

Tiwala rin ang isa pang mayoral candidate kay Pangarungan na magiging patas ito.

"Yan po ay ipaubaya natin sa ating appointing authority, ipaubaya natin sa legislatura dahil sila ang nagbibigay ng confirmation sa lahat ng appointments. Of course, we are expecting regularity in their performance of their mandate,” sabi ni Marawi mayoral candidate Majul Gandamra.

-- Ulat ni Roxanne Arevalo

