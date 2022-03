142 Filipinos mula Vietnam narepatriate na

HO CHI MINH CITY, VIETNAM – Nakauwi na sa Pilipinas ang 142 Filipinos sa pamamagitan ng chartered sweeper flight mula Ho Chi Minh City o HCMC sa Vietnam noong March 24, 2022 sa tulong ng Department of Foreign Affairs o DFA at ng Embahada ng Pilipinas sa Hanoi. Ayon pa sa Embahada, 52 Filipinos ang dinaanan ng sweeper flight mula Bangkok sa Thailand bago lumapag sa HCMC.

Dagdag pa ng Embahada, kabilang sa mga pasahero ang ilang distressed Filipinos na nawalan ng trabaho at ilang naka-tourist visa lamang na hindi pa nakaalis ng Vietnam bago ang itinakdang automatic extension ng Immigration Department noong nakaraang January 15, 2022. Sinagot din ng Embahada ang RT-PCR tests ng bawat repatriate.

Personal na inasistehan nina Ambassador Meynardo LB. Montealegre, ATN Officer Edifredo Dabuet, Ho Chi Minh City Honorary Consul General Atty. Le Thi Phung at Honorary Vice Consul Nguyen Viet Gia Huy ang Filipino repatriates sa Tan Son Nhat Airport.

Ambassador Meynardo LB. Montealegre, ATN officer Edifredo Dabuet at Ho Chi Minh City Honorary Consul General Atty. Le Thi Phung kasama ang Filipino repatriates sa Tan Son Nhat Airport

Naging posible ang pagpapauwi sa mga Pilipino mula na rin sa tulong ng Philippine Airlines, Vietnam government sa pamamagitan ng mga ahensiya nito tulad ng Ministry of Foreign Affairs, Immigration Department ng Ministry of Public Security at ng Civil Aviation Authority.

Ambassador Meynardo LB. Montealegre kasama ang Filipino repatriates sa Tan Son Nhat Airport

Patuloy ang programa ng DFA para sa maayos at ligtas na repatriation ng mga Pilipino mula sa iba-ibang panig ng mundo kahit pa sa gitna ng pandemya.

Sources: PH Embassy of the Philippines in Hanoi, Vietnam | DFA