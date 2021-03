Moriones Festival sa Marinduque, ‘simple, walang prusisyon’ sa gitna ng pandemya: Gov. Velasco

Dinarayo ng mga turista ang tradisyon ng Moriones Festival sa Marinduque tuwing Semana Santa kung saan ang mga huling araw ni Hesu Kristo ay isinasabuhay ng mga taong nakasuot ng Roman costumes. Basilio H. Sepe, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Mas simple ngayon ang magiging paggunita ng Semana Santa sa Marinduque, na bago mag-pandemya ay dinarayo ng mga lokal at banyagang turistang nais makasaksi o makilahok sa tradisyon na Moriones Festival.

“Nakausap ko po ang aming bishop, si Bishop Junie Maralit. Napakasimple ng gagawin nilang religious activities. Magkakaroon ng misa pero ang capacity is 50 percent lang po dahil MGCQ (modified general community quarantine) kami. Wala po siyang prosisyon,” pahayag ni Marinduque Gov. Presbitero Velasco Jr.

Sa panayam sa TeleRadyo Biyernes ng umaga, sinabi ni Velaco na kasama sa napag-usapan nila ay ang hindi muna pagpayag sa pagpepenetensiya.

“Yung mga may panata na Morion soldiers pwede po pero talagang minimum health protocols ay susundin nila at pababantayan namin sila sa barangay officials at sa mga PNP (Philippine National Police),” sabi niya.

Pinasimple ang dating mga nakagawiang engrandeng tradisyon sa Semana Santa tulad ng Moriones Festival dahil na rin sa banta ng nakahahawang COVID-19.



“Talagang simpleng-smple lang itong Holy Week. 'Yung mga gustong pumunta sa amin may mga quota po kaming inilagay. 'Pag lumagpas sa quota ‘di na kami magbibigay ng travel coordination permit, parang entry permit po 'yun. 'Yun ang control namin,” sabi niya.

Nitong Miyerkoles, nasa 5 na lamang ang active cases na binabantayan ng Marinduque, base sa COVID-19 Regional Case Bulletin ng Department of Health-Center for Health Development sa Mimaropa.

“Yun mga galing ng NCR (National Capital Region) na gustong pumunta sa amin medyo talagang iistrkituhan namin 'yun kung talagang magbabakasyon lang siya o manonood o makikilahok sa Morion festival, ang policy namin dyan ire-reject namin 'yun dahil nga kasi may bubble kayo dyan sa Maynila,” sabi ng gubernador.

Watch more in iWantTFC