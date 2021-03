Mga ospital sa Pampanga at Batangas nagsisimula na rin mapuno ng mga pasyente ng COVID-19

MAYNILA - Malapit nang mapuno ang bed capacity para sa mga pasyenteng may COVID-19 ng Jose B. Lingad Memorial Regional Hospital sa Pampanga.

Ayon kay Dr. Montserrat Chichioco, medical center chief ng ospital, nasa 84.7 percent na bed capacity na ang kanilang COVID-19 facility na tumatanggap na moderate, severe at critical cases.



“Sa census namin, 216 ang naka-admit sa aming COVID facility out of our 255 beds, so that’s 84.7 percent,” pahayag ni Chichioco.

Sa panayam sa TeleRadyo Biyernes ng umaga, sinabi ni Chichioco na nagkaroon rin sila ang arrangement sa probinsiya na doon na irerefer ang mga mild cases.



Masuwerte aniya sila dahil mayroong dalawang temporary treatment facility ang probinsiya sa Mexico at Lubao.



“We have one supposed to open today, yung nasa Lubao so 120 beds yun. Yung nasa Mexico, I think 179 beds. Nakadagdag ito sa pagtanggap sa mga pasyenteng positibo sa COVID para naman yung ospital namin ay hindi ma-overwhelm ng mga kaso. Mas mama-manage nating mabuti kung ‘di, jampacked yung ating ospital,” sabi niya.

Para mas makatugon sa direktibang itaas ang bed capacity sa 50 percent, nagrepurpose aniya sila ng isang ward para madagdagan ang kanilang COVID beds.

“Dapat maging 325 dahil ang aking bed capacity sa ngayon ay 650 so I need to increase my bed to 325,” sabi niya.

Samantala, sa Batangas Medical Center naman bagamat kaya pa ay halos puno na rin ng mga pasyenteng may COVID.

Sabi ni Medical Center Chief Dr. Ramoncito Magnaye, tatlo na lang ang bakante sa kanilang ICU. Dapat din maayos at i-coordinate sa kanila ang mga pasyente galing Maynila bago nila ito tanggapin.

“May nakita kaming medyo mabilis na pagtaas nitong linggong ito, nitong last week. Now we are on 70 plus percent occupancy. Ang nakakatakot lang dito, nakakaalarma, almost 40 percent doon ay positive. Mabilis din ang pagtaas noong mga positive, dati mga 2 or 3, come January at February, now its 25,” sabi ni Magnaye sa panayam din sa TeleRadyo.

