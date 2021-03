Mga LGU dumidiskarte para matugunan ang napupunong quarantine facilities

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Sinisikap ng ilang lokal na pamahalaan sa Kamaymilaan na matugunan ang mga kakulangan sa quarantine facility sa harap ng pagdami ng coronavirus disease (COVID-19) cases.

Sa Marikina City, "reverse isolation" ang isinasagawa dahil sa puno nilang quarantine facilities. Pinagho-home quarantine ang mga nagpopositibo sa COVID-19 kung marami silang nagpopositibo sa sakit sa isang pamilya. Inaalis naman sa tahanan ang mga magne-negatibo.

"'Yung evacuation centers natin pag panahon ng bagyo o baha, ito ang ginagamit na lugar saan ang negative (sa COVID-19) ay doon dinadala," ani Marikina Mayor Marcy Teodoro.

Magbubukas naman ng isang pasilidad ang lokal na pamahalaan ng San Juan City sa Abril, katuwang ang Department of Public Works and Highways.

Sa ngayon, puwede pang tumanggap ng pasyente ang dalawa pang quarantine facility ng lungsod, habang puno na ang kanilang Kalinga Center.

Pinapayagan din ng lungsod ang home quarantine kung ang pasyente ay asymptomatic, at may sariling kuwarto at banyo.

Handa namang magdagdag pa ng pasilidad ang Valenzuela City na may 14 quarantine facility na may nasa 1,200 beds. Sa bilang, 880 na ang nagagamit kung saan karamihan ay buong pamilya ang naka-isolate.

Handa umano ang lokal na pamahalaan na magdagdag ng pasilidad oras na magtuloy-tuloy ang pagtaas ng COVID-19 cases.

"We don’t want to change what’s tried and tested. What we’re doing is working. Mahirap baguhin sa gitna kasi magugulantang ang kulturang naitayo na sa siyudad," ani Valenzuela Mayor Rex Gatchalian.

Nagbukas naman ng bagong isolation facility ang Malabon City na may 60 kuwarto. Humihingi naman ng tulong sa Oplan Kalinga para sa dagdag na quarantine facility ang Pasay City dahil puno na ang mga pasilidad sa lungsod.

Sumobra na rin umano ang bed capacity ng COVID-19 ward ng Pasay City General Hospital.

Tugon naman ng Navotas City ang paggamit ng quarantine band o Q-band, para sa mga nagho-home quarantine na mga residenteng nagpopositibo sa COVID-19 na asymptomatic at kayang mag-quarantine sa bahay.

Ipasusuot ang Q-band sa pasyente para masigurong hindi siya lalabas sa 25-meter radius area mula sa kanilang tahanan.

"Once we are prompted that there is a violation, our CHO (City Health Office) and CDRRMO (City Disaster Risk Reduction and Management Office) and police officers would come to the rescue. Kung kulang ba ng aid? We call on our social services," ani Christia Padolina, City Health Officer ng Navotas.

Muli ring bubuksan ng Navotas City ang isa nilang isolation facility na kayang mag-accommodate ng 100 pasyente.

Sa Mandaluyong City, ibinalik muli ang paggamit ng mga quarantine pass sa mga barangay para malimitahan ang paglabas ng mga tao, lalo kung hindi essential ang lakad.

Sa Barangay Addition Hills, pinapayagan ang mga senior citizen na lumabas ng kanilang bahay para mag-ehersisyo isang oras kada araw.

-- Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News