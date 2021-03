KILALANIN: Bagong arsobispo ng Maynila

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — May bago nang arsobispong itinalaga si Pope Francis sa Archdiocese of Manila sa katauhan ni Cardinal Jose Advincula ng Capiz.

Tuloy-tuloy na tumunog ang kampana ng Manila Cathedral noong Huwebes ng gabi sa masayang anunsiyo na may bago na silang arsobispo.

Ibinahagi naman ni Msrg. Regie Pamposa ng Archdiocese ng Capiz ang kanyang video kasama si Advincula nang matanggap ang anunsiyo roon.

Sa kanyang pahayag, humiling ng panalangin si Advincula.

"This is a blessing from God through the Holy Father and to the Archdiocese of Capiz. This blessing is not only mine but also of the faithful of the Archdiocese of Capiz, and of course of the entire Philippines. So I just ask the faithful to pray for me just as I also pray for everyone. Thank you and God bless!" sabi ni Advincula.

Kasunod ng anunsiyo, gaya ng nakagawian, inawit ng mga kasama ni Advincula ang Salve Regina bilang pasasalamat sa Mahal na Ina.

Tubong Dumalag, Capiz si Advincula na ipinanganak noong Marso 30, 1952.

Naging pari siya noong 1976.

Nag-aral siya ng psychology sa De La Salle University, canon law sa University of Santo Tomas, at licentiate sa canon law sa Pontifical University of Saint Thomas Aquinas-Angelicum sa Roma.

Noong isang taon lang, isa siya sa mga ginawang cardinal ni Pope Francis.

Ikinalugod ni Fr. Jerome Secillano, kura paroko ng Nuestra Señora del Perpetuo Socorro sa Sampaloc, Maynila ang pagkakatalaga sa bagong arsobispo.

Nagpasalamat din siya kay Bishop Broderick Pabillo na nagsilbing apostolic administrator ng Archdiocese of Manila habang bakante ang posisyon.

Ipinaliwanag din ni Secillano kung bakit mahalaga ang Archdiocese of Manila.

"Ang Manila kasi microcosm iyan ng napakaraming issue sa Pilipinas. Andito ang kahirapan, andito ang criminality, andito ang seat of power, andito ang nao-oppress, andito ang oppressor... So kumbaga, crucial ang presence din ng arsobispo kasi he has to live with these concerns. Kaya makikita natin dito ang presence niya is going to be a steady presence not only for the church but also for the poor people, especially the powerless," paliwanag ni Secillano.



Isang taon ding nabakante ang posisyon sa Archdiocese mula nang italaga ni Pope Francis si Luis Antonio Cardinal Tagle sa mataas na tungkulin sa Vatican.

—Ulat ni Willard Cheng, ABS-CBN News