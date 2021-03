Ipagpaliban ang non-essential na byahe, pakiusap ng Philippine Ports Authority

Mga byahero na stranded sa Manila North Harbor. Marso 25, 2021. Larawan ni Anjo Bagaoisan

MAYNILA - Kaunti na lamang ang mga taong nasa labas ng Manila North Harbor nitong Biyernes na nagbabakasakaling makasakay ng barko pauwi ng kanilang mga probinsiya.

“Sa tala natin kaninang umaga, nasa 30 na lamang itong nasa labas na hindi makapasok sa pasilidad natin sa north harbor primarily because wala silang documentation na dala-dala papuntang Zamboanga City,” sabi ni Philippine Ports Authority General Manager Atty. Jay Santiago.

Nauna na nilang pinakiusapan ang nasa 100 katao sa labas ng pantalan na bumalik na muna sa kanilang inuuwian kung hindi pa kumpleto ang kanilang mga dokumento para mapayagang makapaglayag.

“Kami po ay nananawagan at nakikiusap po sa ating mga kababayan na magbibiyahe po at dadaan sa ating mga pantalan na kung di naman po essential at hindi po ganun ka importante ang ating paglalakbay ay ipagpaliban na muna po natin ito at hintayin po natin ang abiso ng pamahalaan kung kailanga luluwag muli ang pagbibiyahe,” pahayag ni Santiago sa panayam sa TeleRadyo.

Libre naman aniyang makabiyahe ang mga tao basta’t kasama sila sa awtorisadong makapaglagyag sa ilalim ng ipinatutupad na NCR Plus Bubble mula Marso 22 hanggang Abril 4.



Aniya, kabilang sa listahan ng APOR ng Inter-Agency Task Force ay stranded o returning residents ng mga probinsiya basta may maipakita silang proof of residence sa lugar.

Mahalaga rin na i-check ng mga pasahero sa mga uuwiang lokal na pamahalaan kung kailangang magpakita ng resulta ng negative RT-PCR bago payagang makapasok sa lalawigan.

Hindi naman na umano kinakailangan pa ang dating rekisitos na travel authority at certificate of acceptance na galing sa mga LGUs.

“Kanina umaga nakapagpalayag tayo ng halos 385 katao papaunta Dumaguete at Zamboanga—lahat po ito may kaukulang dokumentasyon at awtorisdado sila,” sabi niya.

Nagbibigay naman aniya ng abiso ang mga probinsiya sa mga pagbabago sa mga patakaran kaugnay sa pagpapapasok ng mga stranded residents.

“Nag abiso po yung ating region sa Western Visayas na meron silang moratorium na hindi sila tatanggap ng mga inbound passengers from March 22 to April 4. Sa Palawan, ang tatanggapin lang nila APOR. Sa Zamboanga, ang ni-rerequire nila na may negative RT-PCR result yung mga biyahero natin,” dagdag niya.

