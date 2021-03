'AstraZeneca jabs na ibinalik mula Bicol di napanis, puwede pang iturok'

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Maaari pang gamitin sa pagbabakuna ng medical frontliners ang higit 7,000 AstraZeneca vaccines na ibinalik sa Department of Health (DOH) Central Office mula Bicol.

Sa imbestigasyon, lumalabas na sira ang thermometer na inilagay ng third party logistics provider ng DOH. Dahil dito, nagrehistro ng halos 400 degrees celsius ang temperatura para sa 7,500 doses ng AstraZeneca vaccines na bahagi ng 34,000 doses na ipinadala sa Bicol.

Nasa 2 hanggang 8 degrees celsius ang angkop na temperatura para sa AstraZeneca.

Sabi ni Health spokesperson Maria Rosario Vergeire, agad sinuri ng World Health Organization at UNICEF ang mga bakuna.

"Ito pong isang box ng bakuna na ito, chineck na natin, may initial information and recommendation na itutuloy ang pagbabakuna dahil potent pa 'yung mga vaccines, although we have to complete the reports that is why we have a composite team to check it again later this afternoon," ani Vergeire.

Para di magkaaberya muli, nirekomenda ng UNICEF na suriing mabuti ang kakayahan ng mga logistics provider at alamin kung sa pinanggalingan at shipment nagkaproblema.

"Isang box lang po ito ng AstraZeneca vaccines na nakitaan nang ganito. For the rest that were distributed, lahat po maayos po 'yung temperature, lahat po nakapasa doon sa sinasabi nating quality check bago po naibigay sa ating mga kababayan," sabi ni Vergeire.

Direktiba naman ng DOH, huwag nang simutin at gamitin ang anumang sobrang bakuna sa mga vial dahil dapat tiyak ang sukat ng bawat dose na ituturok.

"Baka po tayo nakaka-extract ng extra kasi hindi natin nabibigay nang tama ang dose for each individual that we give... If you still have some more in that specific vial, please dispose of that because we are not sure kung talagang kumpleto pa sa pagbabakuna para ibigay yan," giit ni Vergeire, matapos maiulat na nangyari ang partikular na insidente sa Region 10.

—Ulat ni Ina Reformina, ABS-CBN News