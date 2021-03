10% capacity ng pagsipot sa misa, istriktong pinatutupad sa Quiapo Church

MAYNILA - Pinaalis ng mga pulis ang mga nagbabalak magsimba sa Quiapo Church na hindi umabot sa cutoff na 100 katao para sa unang misa Biyernes ng madaling-araw.

Ito lang kasi ang pinapayagang capacity ng mga simbahan sa Archdiocese of Manila para sa pisikal na misa ngayong may mas mahigpit na quarantine guidelines sa Metro Manila.

Hindi tulad ng mga nakaraang araw na pinayagan ang ilang hindi umabot na makinig sa misa kahit sa gilid ng simbahan, mahigpit na pinatupad ng mga pulis ang pagbabawal sa mga tao maging sa labas.

Churchgoers at Quiapo Church who fail to join the 100-person cutoff for attendees of the first Mass are asked to leave by police pic.twitter.com/3siHR4181h