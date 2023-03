Bilang ng mga kaso ng HFMD sa Borongan City tumaas

Umabot na sa 226 na mga bata ang apektado ng kumakalat na sakit na Hand Foot and Mouth Disease (HFMD) sa Borongan City, Eastern Samar.



Ayon sa impormasyon mula sa City Health Office, 43 na mga barangay ang may naiulat na mayroong kaso ng HFMD.



Kasabay sa idineklarang HFMD outbreak, pinaigting din ang ginagawang surveillance ng city health office para masugpo ang pagkalat ng sakit.



Sinigurado ng mga taga city health office na ang mga atletang lumalahok sa nagpapatuloy na Borongan City Division Athletic Association Meet ay walang mga sintomas ng HFMD.



Karamihan pa rin sa mga biktima ng sakit ay mga batang lalaki na ang edad ay hindi lalagpas ng 10.



Napag-alaman pa na halos kada linggo tumataas ang bilang ng tinatamaan ng sakit.



Unang nakita ang pagsimula ng pagkalat ng sakit sa isang barangay noong nakaraang Enero 2023.



Ang mga sintomas ng sakit ay lagnat, walang gana kumain, kalimitang pagkairitable ng sanggol at maliliit na bata, pulang rashes na walang pangangati na kung minsan ay may makikitang paltos sa palad, talampakan, at puwit, masakit at mapulang paltos sa dila, gilagid at sa loob ng pisngi, masamang pakiramdam at masakit ang lalamunan.



Patuloy din ang pinaigting na education campaign ng mga kinatawan ng city health office para agad na ma-isolate ang mga batang nakararanas ng mga sintomas ng HFMD.



Pinayuhan na rin ang mga magulang ng mga may sakit na magsuot ng mask at ipinapayo rin ang paghuhugas ng kamay para maiwasan ang pagkalat ng sakit.

— Ulat ni Ranulfo Docdocan

