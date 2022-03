MANILA -- Sa gitna ng sigalot sa West Philippine Sea, patuloy na nagsasagawa ng joint at combined exercises sa dagat ang militar ng Estados Unidos at mga kaalyado nito, kabilang ang Pilipinas.

Pinasilip sa ilang taga-media ang operasyon ng aircraft carrier na USS Abraham Lincoln, na dumayo malapit sa Maynila nitong linggo.

Ang barko ay ang flagship ng Carrier Strike Group 3 ng US Navy at lumayag mula US noong Enero papuntang Asya.

While face masks are worn in the ship, they are removed on deck during ops to avoid any getting blown away & getting into equipment.



The strike group's cmdr says their ops & exercises have largely been unaffected by the COVID-19 pandemic. Crew are fully vaccinated, most boosted. pic.twitter.com/OKGZh4oNkF — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) March 25, 2022

Crewed by 5,000, the USS Abraham Lincoln is the flagship of the US Carrier Strike Group 3 currently deployed in the Asia-Pacific.



Its 1st mission was humanitarian—relocating thousands of Filipinos displaced by the Mt. Pinatubo eruption in 1991.



(Aerial shots: US Navy) pic.twitter.com/XBk5BBjG8a — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) March 25, 2022

Among the USS Abraham Lincoln's drills were night flights, carrier interoperability, and jungle warfare, which the carrier's strike group did jointly with Japan's defense force in

the Philippine Sea.



(Aerial shot: US Navy) pic.twitter.com/IajRFtYOQf — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) March 25, 2022

Pinangunahan ng USS Abraham Lincoln ang large-scale training exercise sa Philippine Sea kasama ang Japanese Maritime Self-Defense Force.

Kabilang din sa mga pagsasanay na ginawa ng mga tauhan nito ang pakikibagay sa iba pang carrier ship, jungle warfare, at pagpapalipad ng mga eroplano mula rito tuwing gabi.

WATCH: A fighter jet lands on the USS Abraham Lincoln's flight deck as part of its exercises. The ship can accommodate around 80 aircraft on its deck & hangar. pic.twitter.com/BNNo0RfgeW — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) March 25, 2022

Extreme safety is observed at the carrier’s flight deck.



Everyone is given to wear an inflatable vest & a helmet called a "cranial" which has googles & hearing protection from the high noise of the aircraft.



Crew also wear color-coded tops to quickly identify their roles. pic.twitter.com/wKLoeofzL0 — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) March 25, 2022

While face masks are worn in the ship, they are removed on deck during ops to avoid any getting blown away & getting into equipment.



The strike group's cmdr says their ops & exercises have largely been unaffected by the COVID-19 pandemic. Crew are fully vaccinated, most boosted. pic.twitter.com/OKGZh4oNkF — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) March 25, 2022

Ayon sa US Navy, mahalaga ang presensya ng mga barko gaya ng USS Abraham Lincoln sa pagtiyak ng kaayusan sa seguridad ng rehiyon, lalo’t inaangkin ng China, Pilipinas, at iba pang bansa ang mga teritoryo sa dagat.

Nakahanda rin ang barko na tumulong sa humanitarian operation, gaya ng pagresponde sa nasalanta ng kalamidad.

"Our presence and engagement demonstrates our commitment to the region as we continue to protect our collective interests, enhance our security and safeguard our shared values," ani Rear Admiral Jeffret Anderson.

Sa mahigit 5,000 na tauhan sa barko, hindi bababa sa 16 ang mga Pinoy dito.

Sabik na rin sila makabisita sa Pilipinas, lalo’t ang ilan sa kanila ay aabot ng 3 dekada nang hindi pa nakakauwi.

LOOK: Aside from its connection to the Philippines with the Pinatubo eruption, the USS Abraham Lincoln also counts Filipinos among its sailors.



Many are in their 20s. Older ones have not been to the homeland in decades. pic.twitter.com/J5k9hkVu3W — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) March 25, 2022

The Filipino crew members of the USS Abraham Lincoln will be getting some shore leave in the Philippines during the ship’s visit.



Chief Petty Officer Rommel Pasive says of their camaraderie on-ship: “Parang Pilipinas lang din. Ang kulang lang talaga is yong lutong bahay.” pic.twitter.com/k9MRWJjHdL — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) March 25, 2022

Inaabangan din nila ang pagkain ng lutong Pinoy.

May isa pang koneksyon ang USS Abraham Lincoln sa Pilipinas dahil sa unang naging misyon nito—ang paglikas ng libo-libong tao at maging alagang hayop noong pumutok ang bulkang Pinatubo noong 1991.

Sa Lunes magsisimula na ang Balikatan 2022 exercises ng Pilipinas at US na tinaguriang pinakamalaki sa kasaysayan dahil sa paglahok ng halos 9,000 sundalo ng 2 bansa.