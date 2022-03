Philippine snacks, pang export na sa Australia

SYDNEY, AUSTRALIA – Ikinakasa na ng overseas trade ng Department of Trade and Industry o DTI sa Australia, Philippine Trade and Investment Center Sydney o PTIC -Sydney at ng ilang grupo ng food snack companies sa Pilipinas ang pag-penetrate sa Australian market para sa mga produktong gawang Pilipino. Nitong Pebrero ay nagpulong virtually ang nasabing grupo para sa market trends, mga oportunidad at challenges ng pag-e-export ng snack and health food products sa Australian market.

Ayon pa sa PTIC-Sydney, layon ng pagpupulong na mas palakasin at palawakin ang export ng mga produktong Pilipino tulad ng biscuits, confectionery at health food products sa Australia at sa Oceania region. Kaya naman, inilunsad ng Philippine food manufacturers sa ilalim ng Snack Food Cluster katuwang ang PTIC-Sydney at DTI-Export Marketing Bureau o EMB ang “Cookie Jar” Project sa "the Land Down Under."

Apat na buwan ang tatakbuhin ng “Cookie Jar” Project campaign kabilang na ang serye ng business-to-business o B2B activities, in-store trade promotion activities, kasama na ang social media campaigns. Nauna nang ginanap ang first batch ng B2B activities noong March 15-17, 2022 na sinundan ng business matching events na tatagal hanggang sa susunod na tatlong buwan. Plano ring isulong ang Pinoy snack food products sa pamamagitan ng in-store promotion sa ilang piling Filipino-Asian supermarkets at mainstream retailers na sasabayan din ng social media campaigns.

Bahagi ng proyekto ang ilang major players na Filipino food companies na dati nang may network sa Filipino at Asian importers pero naglalayon pa ring mapasok ang mainstream retailers. Tinutulungan din ng DTI ang ilang bagong industry players na naghahanap ng importers at distributors at nagnanais mapasok ang Australian market.

Masaya naman at inaabangan ng Filipino snack companies ang pagpasok ng kanilang mga produkto sa Australia kabilang na ang dried fruits and nuts, biscuits at iba pang healthy snack food products.