MAYNILA – Hindi na bago ang paglipat ng suporta ng isang partido, ayon sa ilang analyst, kasunod ng pag-endorso ng Partido Reporma kay Vice President Leni Robredo para sa pagkapangulo.

Bago ito, nagbitiw bilang chairman ng partido si Sen. Panfilo "Ping" Lacson, na kagaya ni Robredo ay tumatakbo rin bilang pangulo sa halalan sa Mayo.

Ayon kay Froilan Calilung, isang political science expert, tinitingnan ang galaw sa numero ng isang kandidato at ang suportang natatanggap bago mag realign ang kalabang kandidato.

Ayon naman kay Rogelio Panao, associate professor sa UP Department of Political Science, hindi nakikita na may aatras na kandidato sa kanilang kandidatura sa pagkapangulo dahil malaki na rin ang pagpupunyagi at gastos na ginagawa ng mga kandidato kaya malabo na may uurong.— SRO, TeleRadyo, Marso 24, 2022