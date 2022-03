Photo from Save Our Schools Network Cebu

Isang buwan mula ng mamatay ang dalawang community at volunteer teachers na sina Chad Booc at Jurain Nguho II, volunteer health worker na si Elygyn Balonga at mga driver na sina Tirso Anar at Robert Aragon sa Davao De Oro, nanawagan ng hustisya ang mga katutubo kabilang ang mga estudyante, mga magulang at iba pang mga taga suporta.

Isinagawa ang kilos-protesta sa panulukan ng Commonwealth Avenue at University Avenue sa Diliman, Quezon City.

Noong Pebrero 23, papunta na sana sa Davao City ang grupo matapos bisitahin ang mga komunidad ng mga Lumad sa New Bataan, Davao De Oro nang bigla umano silang arestuhin, pahirapan saka patayin ng mga tauhan ng 10th Infantry Division.

Ayon sa ulat ng Philippine Army, namatay ang grupo sa isang engkwentro.

Kuwento ng Lumad student na si Katkat, naging guro niya ang dalawa at hindi sila naniniwalang nagkaroon ng ekwentro sa pagitan ng mga sundalo at ng mga guro at health worker.

"Lumabas sa autopsy bali-bali ’yung mga buto nila. May paso, marami ’yung tama ng bala. Bali-bali po ’yung mga paa. Hindi ho kami naniniwala dahil alam namin na sila teacher Chad at Teacher Jurain ay pumunta lang sa komunidad para kumustahin ang mga komunidad namin," aniya.

Malaki umano ang epekto ng pangyayaring ito sa pag-aaral ng mga Lumad kaya kinokondena ng Save Our Schools Network ang red-tagging sa mga nagboboluntaryong nagtuturo at naggagamot sa mga katutubong hindi makapunta sa bayan para mag-aral at magpagamot.

Ayon naman sa katutubong kongresista na si Bayan Muna Representative Eufemia Cullamat hindi mga rebelde ang volunteers kaya hindi dapat sila nire-red tag.

"Hindi kriminal, hindi terorista ang tumutulong sa amin dahil kami ay matagal ng panahon na napagkaitan ng mga serbisyong panlipunan at nagpapasalamat kami sa lahat ng tumutulong sa amin na napaunlad namin ang aming komunidad at ang aming paaralan," aniya.

Sinabi rin ni Cullamat na gustuhin man nilang pag-aralin ang kanilang mga kabataan sa bayan ay hindi nila magawa dahil sa layo at sa posibleng impluwensya sa labas.

Iba rin daw ang pangangailangan ng mga katutubo na ang pag-aaral ay naayon sa ng kanilang kultura. Bahagi rin ng aktibidad kanina ang pagpapakita ng larawan ni Pangulong Rodrigo Duterte na puno ng dumi sa mukha na simbulo umano ng dumi ng kanyang panunungkulan.

Pinunit din nila ang iba pang simbolo ng karahasan sa ilalim ng administrasyong Duterte.

Sa dulo nag-alay sila ng kanta para sa mga namatay na volunteers at hiniling ang hustisya para sa kanila.

