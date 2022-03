314 pass real estate consultant licensure exams

MANILA—The Professional Regulation Commission (PRC) announced on Friday that 314 out of 342 passed the Real Estate Consultant Licensure Examination given last December 2021 (written) and January 4 to March 17, 2022 (revalida).

Ateneo De Manila University grads Justin Victor Nisperos Dela Cruz (90.80), Jesus Rommelson Litan Cantos (87.70), and Michelle Lorraine Julienne Dionaldo (87.40) took 1st, 2nd and 3rd place in the written exams, respectively.

RANK NAME SCHOOL RATING 1 JUSTIN VICTOR NISPEROS DELA CRUZ ATENEO DE MANILA UNIVERSITY-Q.C. 90.80 2 JESUS ROMMELSON LITAN CANTOS ATENEO DE MANILA UNIVERSITY-Q.C. 87.70 3 MICHELLE LORRAINE JULIENNE DIONALDO ATENEO DE MANILA UNIVERSITY-Q.C. 87.40 4 NORMAN OLIMPO FUMAR EASTERN VISAYAS STATE UNIVERSITY (for.LIT)TACLOBAN 87.10 5 LLOYD KEVIN CO ABRIGO DE LA SALLE UNIVERSITY-MANILA 87.00 6 NUNE BABAO-BALGOMERA DE LA SALLE MEDICAL & HEALTH SCIENCES INST. 86.70 DIANA MARCELO CHAN UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-DILIMAN 86.70 7 KEY ROW VISAYA AXALAN UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-LOS BAÑOS 86.60 8 MELANIE ANN URSUA ISOK ATENEO DE MANILA UNIVERSITY-Q.C. 86.40 9 JOLIBER PANGILINAN MAPILES MAPUA UNIVERSITY (FOR M.I.T.) - MANILA 86.20 ANN PATRICIA CLEOFE ATIENZA NICOLASORA UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-VISAYAS-TACLOBAN CITY 86.20 GIOVANNI FRANCIS VARON SAGARINO ATENEO DE DAVAO UNIVERSITY 86.20 10 ERWIN MONTEALEGRE DE PEDRO DE LA SALLE UNIVERSITY-MANILA 86.00

Here are the successful examinees.

