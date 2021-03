Small-scale mining sa lugar ng ‘Dumagmang encounter' ipatitigil, ayon sa PNP

Larawan mula sa Camarines Norte PPO-PIO

LABO, Camarines Norte—Patuloy ang imbestigasyon ng Special Investigation Task Group ng Philippine National Police sa madugong bakbakan ng mga kasapi ng Camarines Norte 2nd Police Mobile Force Company laban sa Armando Catapia Command ng New People’s Army sa lalawigan.

Ayon kay Camarines Norte Police Provincial Director PCol. Julius Guadamor, tinatayang nasa 40 na bilang ng mga rebelde ang umatake sa patrol base ng 2nd PMFC na ikinasawi ng 5 pulis at ikinasugat ng 2 iba pa.

Posible umanong nakipagsanib-pwersa ang NPA-Camarines Norte sa mga kasamahan nito sa Quezon.

Kahapon, 2 bangkay ng lalaking ang natagpuan 1 kilometro ang layo mula sa inatakeng patrol base.

Ayon kay Guadamor, nasawing mga rebelde sila base na rin sa laman ng backpack na natagpuan sa tabi ng mga bangkay.

"During the course of investigation doon, nakita na nandoon pa 'yung mga backpack na dala nung mga tao pati yung mga same improvised explosive device na ginamit sa ating kampo, bitbit pa nung mga tao nandun din yung ibang personal na gamit ng ating pulis,” ani Guadamor.

Wala pang kumpirmasyon ang NPA-Camarines Norte kung kasamahan nila ang mga ito.

Ayon sa tagapagsalita ng NPA-Bicol na si Raymundo Buenfuerza, hindi rumesponde ang militar sa lugar dahil magkaribal umano ito sa "pangingikil" sa mga malilit na minero sa Sitio Nalisbitan.

Itinanggi ito ni Guadamor at sinabing pinag-aaralan na nila ang tuluyang pagpapasara sa mga minahan sa lugar na "source" umano ng mga pampasabog na ginagamit sa pag-atake sa mga tropa ng pamahalaan.

“Ipapasara po namin ang lahat ng small-scale mining diyan sa Dumagmang mismo through the coordination with the local government unit at with the approval of out higher headquarters, so gagawin po natin yan kasi ang nakita nating mga explosives dito ay galing din sa mga maliliit na minero na 'yan," ani Guadamor.

Samantala, sukdulan ang galit ng OFW sa Qatar na si Arjay Alcantara sa pagkamatay ng bunsong kapatid na si Patrolman Jeremie Alcantara na nakaburol na sa Bgy. Uson, Libmanan, Camarines Sur.

Bukod rito, masama rin ang loob niya sa Camarines Sur Police Provincial Office dahil sa pagpapabaya umano sa mga tauhan nito at hindi agad pag-abiso sa kaanak sa nangyari.

"Alam nilang nagbabakbakan bakit walang dumating? Madilim? Anong silbi ng training nila sir? Ilan buwan pa nila tini-triaining yan? Bakit hindi sila naka-contact? Tatlong oras na bakbakan, ano sila, nakikinig lang? Napakasama ng loob ko sir, nakapasakit talaga sa loob sir ang nangyari… dati rin naman akong criminology, nagpaikot na ko sa mga tropa namin sa mga batch ko, yun nga si na-confirm ko pero sa pamilya ko sir sa Uson, wala silang kaalam-alam sir, ako pa ang nagbalita sa kanila,” disyamadong pahayag ni Alcantara.

Kasabay ng muling pakikiramay, iginiit ni Guadamor na hindi pinabayaan ang mga namatay at 2 nasugatang pulis.

“Ulitin ko nakikiramay ako sa pamilya ng aking mga tauhan na nasawi, kaya po hindi agad nakarating sainyo ang balita dahil kung titingnan niyo yung area, kung saan nakadeploy ang inyong tao ay napakalayo po, simula dyan sa Talobatib, is about 30 kilometers away lakad, at napakahirap mag-transport at even the communication ay hindi ganun kaganda,” paliwanag ni Guadamor.

Sa ngayon, patuloy na nagpapagaling ang 2 pulis na sugatan sa bakbakan at nangakong babalik ng Dumagmang para bigyan ng hustisya ang mga nasawing kasamahan.

Nagpapatuloy hanggang ngayon ang imbestigasyon ng Commission on Human Rights-Bicol sa insidente.

– ulat ni Jonathan Magistrado