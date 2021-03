PGH nagpapasaklolo dahil kinukulang na sa frontliners

MAYNILA — Nagpapasaklolo na ang Philippine General Hospital (PGH) dahil sa kakulangan nila sa mga health worker lalo't patuloy ang paglobo ng COVID-19 cases sa bansa.

Sabi sa TeleRadyo ni PGH spokesperson Dr. Jonas del Rosario, malaking tulong kung madaragdagan sila ng 30 hanggang 40 doktor at nurses.



Pagod na aniya ang mga health worker lalo't dumarami pa ang mga pasyenteng may COVID-19 na umaabot na ngayon sa halos 200.

"Nagkakaproblema kami dahil minsan may kakulangan sa aming mga frontliner... Minsan may health workers kami nagkakasakit o naka-quarantine dahil na-expose sila. Humingi nga kami at umaasa na magkaroon kami ng reinforcement. Naririnig namin na baka magbigay ang DOH (Department of Health)," ani Del Rosario.

Naging COVID-19 wards at intensive care unit na rin aniya ang emergency room ng ospital dahil sa dami pa ng mga pasyenteng naghihintay.

Pinakikiusapan na rin aniya nila ang ibang ospital na hangga't maaari, huwag munang mag-refer sa PGH.

Ayon kay Del Rosario, kahit maraming bakanteng kuwarto, balewala rin kung wala namang mga doktor at nurse na mag-aalaga sa mga pasyente.

Sa ngayon, nasa 80 porsyento na ng health workers ng PGH ang nabakunahan.

Ngayong Lunes, panibagong record high sa bilang ng kaso ang naitala ng DOH dahil sa 8,773 karagdagang impeksiyon. Dahil dito, sumipa na sa 693,048 ang kabuuang COVID-19 cases sa Pilipinas simula ang pandemya.

