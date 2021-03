Parañaque gov't pagpapaliwanagin sa nabakunahang hindi health worker

Watch more in iWantTFC

Plano ng Department of the Interior and Local Government (DILG) na pagpaliwanagin si Parañaque Mayor Edwin Olivarez kaugnay ng COVID-19 vaccination sa lungsod na mga hindi health worker.

Ayon kay DILG Undersecretary Epimaco Densing III, kasama rito ang aktor na si Mark Anthony Fernandez.

Base kasi sa National COVID-19 Vaccine Deployment Plan, dapat mabakunahan muna ang mga health worker sa bansa bago ang ibang priority sector tulad ng senior citizens at may comorbidity o iba pang sakit.

"Command responsibility niya po ang pagsisiguro ng ating vaccination plan ay nasunod sa kanyang lokal na gobyerno," ani Densing.

Nanindigan naman si Olivarez na wala silang nilabag na guidelines sa pagbabakuna at handa siyang sumagot kung mabigyan ng show-cause order.

Mismong medical team aniya ang nagsabing kasama ang aktor na si Fernandez sa quick substitution list dahil may comorbidity ito.

"Mayroon siyang hypertension at mayroon siyang depression," ani Olivarez.

Ganoon din ang pahayag na ibinigay ni Fernandez sa ABS-CBN News.

Pero sabi ni Densing: "Excuse na lang nila 'yon, noong lumabas sa balita na nakapagpalusot sila ng non-priority individual, gumawa na lang sila ng rason."

"At instead na senior citizens ang kanilang isinunod, hindi po nila ginawa ito," aniya.

Nilinaw naman ni Olivarez na hindi lang si Fernandez ang naturukan kundi lahat ng nasa substitution list na nagtungo sa vaccination site.

Bineberipika na rin ng DILG ang umano'y pagsingit sa pila ng pagbabakuna kontra COVID-19 ng mga alkaldeng pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong gabi ng Miyerkoles.

Kabilang dito si San Miguel, Bohol Mayor Virgilio Mendez.

Paliwanag ni Mendez: "I just took the risk, considering that on the second line, qualified na rin ako being a senior citizen di ba?"

Dumepensa rin ulit si Legazpi City Mayor Noel Rosal na nauna nang pinadalhan ng DILG ng show-cause order.

"Hindi naman ako nagpalista o nag-volunteer," ani Rosal.

Pero ayon kay Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire, hindi katanggap-tanggap ang paliwanag ng mga naunang nabakunahan.

"These are not acceptable justifications. I just really am so disappointed, because we are trying to protect our health care workers, especially at this time that the numbers are increasing and we would want them protected because they are taking care of all of us," ani Vergeire.

Iginiit ni Vergeire na maging quick substitutes ay dapat health workers din.

"There are a lot of health care workers up until now calling us that they still have not been included in the master list," aniya.

"We are not going into the next sector yet. I do not believe that people do not know of this quick substitution because we have issued and disseminated this," dagdag ni Vergeire.

Ayon naman sa DILG, mabibigyan pa rin ng second dose ang mga sumingit sa pila.

Pero hindi umano lusot ang local chief executives kung hindi maging katanggap-tanggap ang kanilang paliwanag.

"At the, moment it’s [an] administrative [case] and we are very quick to the draw to send them show-cause orders so they can answer right away," ani Densing.

Dahil may peligro ngang maapektuhan ang bakuna mula sa COVAX Facility, umapela si Presidential Spokesperson Harry Roque sa mga mayor na tumigil na sa pagsingit sa priority list.

Nagpaalala naman si Health Secretary Francisco Duque na dahil limitado ang supply ng bakuna, ilaan muna sa health workers ang paunang supply dahil malaki ang nakasalalay sa kanila sa pagsugpo sa COVID-19 sa bansa.

Tiniyak naman ng National Task Force Against COVID-19 na mababakunahan ang lahat at kailangan lang maghintay.

– Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News