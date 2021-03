Pampanga, naglatag ng mga border control points

Naghigpit na ang Pampanga provincial police office (Pampanga PPO) sa paglalatag ng mga border control point sa bahagi ng lalawigan malapit sa Bulacan.

Nakalatag ang mga border control points sa Brgy. Capalangan, Apalit; Brgy. Salapungan, Candaba; Brgy, Pulong Palazan, Candaba; at Brgy Concepcion, San Simon.

Ayon kay Police Col. Thomas Arnold Ibay, OIC ng Pampanga PPO, bawal pumuntang Pampanga nang basta-basta ang mga taga-Bulacan dahil sa quarantine level ng lalawigan.

"Ang ginagawa natin ay chinicheck natin kung authorized 'yung alis nila or yung pagpunta dito sa atin. Pwede lang dito yung may essential travel lang 'yung mga workers. Kung sakali man wala po sila dun, pinababalik po natin sila," aniya.

Walang pinapalampas, mula sa mga motorsiklo hanggang sa mga kotse.

Dapat din may physical distancing kahit sa mga sasakyan.

"Hindi po bawal ang pagpasok dito, lalong-lalo na 'yung mga authorized po, mga workers natin, mga nagdi-deliver ng goods, delivery vans and everything. Tuloy-tuloy po iyon, because the economy is open, hindi pinagbabawalan iyon. Ang pinagbabawalan lang po natin 'yung unauthorized travel, katulad ng below 18 years old,” ani Ibay.--Ulat ni Gracie Rutao

