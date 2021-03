Nasa 100 kataong pauwi sana ng probinsya, stranded sa Manila North Harbor

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Natulog na sa labas ng gate ng Manila North Harbor ang aabot sa 100 kataong hindi pa makasakay ng barko at naghihintay makauwi ng probinsya.

Marami sa kanila ang walang dalang travel requirement tulad ng swab test result at travel coordination permit, o kaya huli na nang malamang walang biyahe ng barko pauwi sa kanilang lugar.

LOOK: Around 100 travelers hoping to return to the provinces by ship are stranded outside the Manila North Harbor, some for as long as 3 days or the start of the “NCR Plus bubble” pic.twitter.com/SdX0huDG3t — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) March 24, 2021

Ang ilan, doon na naglagi mula pa noong magsimula ang mas mahigpit na general community quarantine sa Metro Manila, kasama ang 4 na iba pang lalawigan, o ang tinaguriang “NCR Plus” bubble, noong Lunes.

Pangatlong araw na sa Manila North Harbor ng dating OFW na si Liza Acibron, na uuwi sana sa pamilya niya sa Palawan.

Sinubukan niyang mag-eroplano noong nakaraang linggo, pero hindi nakabiyahe dahil walang swab test.

Nakakuha siya ng swab test para sa biyahe ng barko. Pero pagdating niya sa port nitong Martes, saka siya nasabihang walang bumibiyahe.

"Sobrang hirap po. 'Yong usok, init. May maintenance ako sa high blood pressure at sa puso. Tinitiis ko lang para makauwi, alang-alang sa mga anak ko, kasi 3 years nang ‘‘di ko na sila nakita sa Palawan," sabi ni Acibron.

Dahil hanggang 3 araw lang ang validity ng kanyang resulta, naghahanap siya ngayon ng makukunan ng bagong test.

"Inaalala namin is ‘'yong mga expenses, una. Kasi kung magpapanibago kami ng mga requirements, ‘di na po talaga kakayanin. Willing kami maghintay ng kahit ilang araw na delay, basta lang makauwi kami ng Palawan. Nirerespeto naman namin ang sinasabi, kaso huli na nang sinabi," sabi niya.

A number of the stranded said they did not bring swab test results thinking it was not needed, while others found out too late their destination had closed off their borders to people coming from outside pic.twitter.com/0VfchYJK1t — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) March 24, 2021

Nagpalipas na rin ng gabi ang 26-anyos na si Christian Malvar at ang mag-ina niyang sina Leobelyn at 7-buwang anak na si Chrisalyn.

Natanggal siya sa trabaho sa pabrika sa Batangas kaya nais makauwi sa Mabinay, Negros Oriental.

Alam niyang walang hinihinging travel requirement ang kanilang bayan. Pero dahil sa Dumaguete City sila pupunta, hinihingan sila ng test result.

Dahil walang matutuluyan ang mga na-stranded, handa silang maghintay kung kailan sila makabiyahe, kahit ito’y pagkatapos pa ng bubble sa Abril 4.

Hiling ni Malvar: “'Yon lang, makauwi talaga. Gustong-gusto na makauwi. Mahirap na dito, gayong may bata akong ginagatas. Wala namang trabaho. Eh noong may trabaho pa ako, (may) konting kita."

May mga barkong bumibiyahe pa rin mula sa port, pero kadalasan ito ay para sa mga essential travelers at iyong mga may koordinasyong makauwi sa kanilang probinsya.

Kasama sa essential travelers ang mga authorized persons outside of residence o APOR, mga frontline at government personnel, mga kailangang bumiyahe dahil sa medical o humanitarian reasons, at mga paalis o pauwing OFW.

Ayon sa ilang mga stranded na pasahero, naguguluhan sila sa hinihinging requirement kaya panawagan nilang may makausap sila hinggil sa kung ano ang puwede nilang gawin.

Ayon sa Philippine Ports Authority, naghigpit ng patakaran ang ilang mga probinsya sa mga manggagaling sa labas.

Phil. Ports Authority gen. mgr. Jay Santiago said they are urging the stranded travelers not to stay outside the harbor gate.



He added the port could not provide them a place to stay (unlike last year) due to stricter COVID-19 protocols pic.twitter.com/54i0b99qY6 — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) March 25, 2021

Tanging essential travelers ang papapasukin sa Region VI o Western Visayas (Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, Negros Occidental).

Negative RT-PCR test result naman ang hinihiling ng mga dadaong sa Zamboanga at Negros Oriental na may sakop sa Dumaguete.

APOR lang ang papapasukin sa Palawan.

Paalala ni PPA General Manager Jay Santiago, kahit tuloy ang mga biyaheng barko, huwag nang tumuloy ang iba kung hindi essential travel, o kung hindi kumpleto ang kanilang requirements.