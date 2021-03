Mga motoristang humaharang sa bike lanes sa QC sinita

MAYNILA — Nasa 50 violators ang nasita ng tinaguriang "bike patrol" ng Quezon City na layong ipatupad ang pagsunod sa itinakdang bike lane para sa mga siklista.

Sa kanilang clearing operation nitong Huwebes, hindi pinatawad ng QC bike patrols ang mga motoristang nakahambalang sa bike lanes, na inilaan para sa ligtas na pagbibisikleta.

Mula sa mga pasaherong nakatayo at nag-aabang ng masasakyan hanggang sa mga sasakyang nag-park at humarang sa bike lanes ay sinita.

Kabilang sa mga natiketan ay isang empleyado ng Department of Public Works and Highways (DPWH) na naka-park at nagpalusot na siya ay magwi-withdraw lang daw.

Pero pati mga siklista ay sinita rin, partikular na ang mga hindi nakasuot ng helmet.

May isang tindero ng lumpia na wala ring helmet na nagrereklamo dahil mas malaki pa raw ang babayaran niya para sa violation kaysa sa kikitain sa pagtitinda.

Nagmakaawa ang tindero pero hindi na siya pinagbigyan ng bike patrol dahil Oktubre 2020 pa umano sila paulit-ulit na nagpapaalala na bawal ang hindi naka-helmet.

Sa guidelines ng QC, ang hindi pagsusuot ng helmet ay may multang P300 sa first offense, P500 sa second offense, at P1,000 sa 3rd offense.

Ang mga obstruction naman sa bike lane ay may standard penalty na P350.

Naging patok ang pagbibisikleta nang magsimula ang pandemya, at maraming naging pagbabawal sa public transportation.

—Ulat ni Zyann Ambrosio, ABS-CBN News

