Lalaki patay sa pananaga ng kainuman sa Antique

Patay ang isang lalaki matapos siyang pagtatagain ng kaniyang kainuman sa bayan ng Hamtic, Antique Martes ng gabi.

Nakilala ang biktima na si Jovanni Villanueva, 38, mula Dumangas, Iloilo at ang suspek na si Ivan Torno, 28, mula Sipalay, Negros Occidental.

Sa imbestigasyon ng Hamtic PNP, nagtatrabaho sa isang construction company ang dalawa na may ginagawang proyekto sa lugar. Nag-iinuman ang suspek at biktima nang may pinagtalunan ang dalawa.

Kumuha umano ng bolo ang suspek at pinagtataga ng ilang beses ang biktima.

Umabot sa 30 ang sugat na natamo ng biktima na kaagad na dinala sa ospital ngunit idineklara siyang dead-on-arrival ng doktor.

Sinampahan ng kasong murder ang suspek na nakapiit ngayon sa Hamtic Police Station.--Ulat ni Rolen Escaniel



MULA SA ARKIBO

