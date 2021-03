Higit 100 pasahero sa Manila Northport Terminal stranded dahil sa restrictions

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Higit 100 pasahero ang na-stranded sa Manila Northport Passenger Terminal, kasunod ng pagbabago ng requirements at polisiya sa kanilang mga uuwiang lugar.

Ang ilan, noong Marso 22, Lunes pa nakakampo sa loob. Kabilang na rito si Eleah Joy Pabraquel, isang grade 12 student na uuwi sana ng Bacolod.

Lunes nang dumating si Pabraquel sa pantalan nang ipinatupad ng pandemic task force ang mas estriktong travel restrictions, kaya kinansela niya ang kaniyang biyahe.

One of the stranded passengers, Eleah Pabraquel, says she has nowhere to go.

She went to Manila from Davao to take a ship to her hometown Bacolod.

“Wala pong direct na byahe sa Davao to Bacolod. Naipon modules ko. Hindi ko na napapasa.”

She camped outside the port since Monday. pic.twitter.com/EqOVcePWg9 — Jacque Manabat (@jacquemanabat) March 25, 2021

Martes nang maglabas ng memo ang Region 6 na bawal hanggang Abril 4 ang pagpasok ng mga non-essential na pasahero mula sa NCR Bubble, kasama na rito ang mga returning resident, gaya ni Pabraquel.

"Tambak na po module ko tapos graduating pa po ako. Galing pa po ako Davao, kaya pumunta ako dito kasi walang direct papuntang Bacolod pagdating dito extend-extend na naman sila," ani Pabraquel.

Bawal din sa Puerto Princesa at Coron ang mga uuwing residente mula sa NCR Bubble.

Karamihan din sa mga stranded na pasahero kulang sa mga negatibong swab test result na hinihingi ng mga lokal na pamahalaan gaya ng Coron, Puerto Princesa, Iligan City, Iloilo, Bacolod, Dumaguete, Cebu City, at Zamboanga City.

Ganito rin ang naging sitwasyon noong 2020 kung saan sa labas ng pantalan namamalagi ang mga stranded na pasahero.

Ang kaibahan lang ngayon, hindi papapasukin ng Philippine Ports Authority ang mga pasaherong walang kumpirmadong ticket.

Agosto 2020 rin nang halos mapuno ang pantalan ng mga stranded na pasahero. Ginamit na pati ang container van para silungan ng mga hindi pa makabiyahe.

Ramdam din maging ng passenger vessels ang epekto ng travel restrictions lalo na ngayong inaasahan na nila na marami ang uuwi para sa Semana Santa.

"The impact is those companies or those industries that are expecting na sana makabawi during the Holy Week period, unfortunately 'yung revenue na 'yon will not materialize anymore," ani Dan Fernan, 2GO Vice President for Southeast Asia Solutions.

Payo ng Philippine Ports Authority, umuwi muna sa pinaggalingan nila sa Metro Manila ang mga pasahero.

Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago on the stranded passengers:



“Yun lang ang ipapakiusap namin sakanila king pwedeng bumalik muna sila sa pinanggalingan nila. We've done efforts before. Nakikipag-ugnayan tayo either sa DSWD or doon sa LGU.” pic.twitter.com/IlN9bmBjmF — Jacque Manabat (@jacquemanabat) March 25, 2021

"Iyun lang ang ipapakiusap namin sa kanila kung puwedeng bumalik muna sila sa pinanggalingan nila otherwise, as you know, we've done efforts before 'no na nakikipag-ugnayan tayo either sa DSWD (Department of Social Welfare and Development) or doon sa LGU at pag ganiyan ang mangyayare, i-clear out 'yan, dadalhin 'yan sa mga quarantine facilities 'no or doon sa holding facility," ani PPA General Manager Jay Santiago.

Pero ang problema, wala na raw uuwian ang iba, tulad ni Pabraquel na na-demolish ang tinuluyang bahay sa Muntinlupa.

"Utang na nga po nang utang nanay ko para makauwi lang po ako. Wala na kami babalikan, sira na po 'yung bahay," ani Pabraquel

Kalauna'y umalis na rin ang karamihan ng stranded na pasahero habang ang iba, nagpumilit na maghintay na magbukas ang Bacolod hanggang Abril 5.

-- Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News