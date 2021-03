ALAMIN: Mga pag-iingat para sa ligtas na bike lane

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Iginigiit ng ilang road safety group at experts na may mga dapat isaalang-alang ang gobyerno sa kung ano ang akmang bike lane sa kada lugar.

Sabi ni Ira Cruz, direktor ng AltMobility PH, hindi na dapat lagyan ng bike lane ang mga maliliit na kalsada.

"There’s nothing stopping us from designing ones that fit our types of road, our types of users. At the end of the day, it’s really up to us to see how we can adopt those designs to what fits our environment," ani Cruz.

Sa halip, aniya, magpatupad na lang ng speed limit para ligtas nang bumibiyahe nang sabay ang mga nagbibisikleta at motorista.

"For example you have a two-way road, 1 lane each, enforcement of a 30 kilometers per hour or even 15 kilometers per hour speed limit is important, or is a good alternative to providing a protected bike lane," ani Cruz.

Plastic cones o bollard lang din ang kailangang gamitin imbes na sementado o de-bakal na barrier.

Ayon naman sa road safety advocate at cycling enthusiast na si Gregorio Larrazabal, pansamantala lang dapat at hindi permanente ang bike lane barrier.

Para sa kaniya, puwede naman sa parallel o alternative roads ilagay ang mga bike lane imbis sa mga pangunahing kalsada gaya ng EDSA.

Ayon din kay Larrazabal, dapat kumukonsulta sa mga grupo ng siklista kung saan dapat ilagay ang bike lanes.

"Kasi alam nila ang daan doon, alam nila pasikot-sikot, alam mga short cut, alam nila mga areas na medyo delikado sa mga siklista. So you talk to the local stakeholders, then you talk to the transport groups," ani Larrazabal.

May ilan na may agam-agam pa rin sa pagkakaroon ng bike lanes gaya ni Manila Mayor Isko Moreno na nagsabi na sa kaniyang siyudad, 4,000 malalaking delivery truck ang pumapasok araw-araw.

Aniya, mapanganib ito para sa makikipagsabayang bisikleta.

Matatandaan na dumarami ang mga nagbibisikleta sa lansangan noong nilimitahan ang mga pampublikong sasakyan dahil sa coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

Nagpaalala naman ang cycling advocates na mahalaga ang maging mapagpasensiya at ang bigayan - siklista man o motorista.

-- Ulat ni Ina Reformina, ABS-CBN News