9 nasagip mula sa prostitusyon sa 'pool party'

Siyam na babae ang nasagip mula sa prostitusyon ng National Bureau of Investigation (NBI) sa isang resort sa Taytay, Rizal.

Kasama ang 4 na menor de edad sa mga nasagip, na ibinubugaw umano ng kanilang kaibigang isa ring menor de edad.

Sa social media inilalako ang mga biktima, at nagpanggap na may pool party sila sa naturang resort para ipakilala sa mga nagkunwaring kostumer, ayon kay Davild Golla, ang NBI agent na may hawak ng kaso.

Galing Quezon City pa ang mga dalagita at pinangakuan umano ng tig-P4,000.

Noong isang linggo, 4 na tao, kasama ang 3 menor de edad, naman ang nasagip ng NBI Cybercrime Division sa prostitusyon.

Ipinaliwanag ng NBI na isang sindikato ang nag-recruit sa kanila, na sinisimulan sa pagbebenta ng mga mahahalay na retrato.

Pero mula sa mga maseselang retrato, nahikayat ang mga biktima na sumubok sa prostitusyon kung saan mas malaking pera ang inaalok sa kanila, ayon sa NBI.

Dinala na sa Department of Social Welfare and Development ang mga nasagip na biktima. Doon din muna ang menor de edad na suspek habang nililitis ang kaniyang kaso pero makukulong din umano siya kapag umabot na sa wastong edad.

-- Ulat ni Niko Baua, ABS-CBN News