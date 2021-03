31 DAR employees nagpositibo sa COVID-19; mandatory testing sa mga empleyado ipinag-utos

Tanggapan ng Department of Agrarian Reform sa Quezon City. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Ipinag-utos ng Department of Agrarian Reform na isailalim sa mandatory coronavirus disease (COVID-19) testing ang kanilang mga empleyado matapos dumami ang nagpositibo sa sakit sa tanggapan.

Kapag tumanggi, hindi papayagang pumasok sa trabaho ang empleyado ng 14 araw nang walang suweldo.

Ayon kay Department of Agrarian Reform Director for Administrative Service Cupido Asuncion, aabot sa 31 empleyado ang nagpositibo sa coronavirus, pero gumaling na ang 4 kaya may natitira pang 27 active cases.

Department of Agrarian Reform Director Cupido Asuncion confirms there are 27 active COVID-19 cases in the agency's main office, but none of them has displayed severe symptoms. The agency is currently operating on a 30% capacity until further notice. — April Rafales (@aprilrafales) March 25, 2021

Bagaman asymptomatic at mildly symptomatic lamang sila, naka-quarantine na ang mga nasabing empleyado.

"Nasa bahay lang sila naka-isolate. They are in high spirits naman, tapos nagwo-work from home pa rin naman sila," ani Asuncion.

Hinala ng DAR, hindi sila nahawahan sa opisina o habang nagtatrabaho. Posibleng nakuha nila ito sa labas ng opisina, gaya ng pagbiyahe o pag-grocery.

"Yung activities nila sa labas 'yung mga empleyado 'yun lang 'yung nakikita naming dahilan. Very busy si Secretary (John R. Castriciones) may directive kasi ang Malacañang to continue ang pag-distribute ng mandate namin na mag-distribute for our farmers para matulungan 'yung farmers natin lalo na ngayon," ani Asuncion.

Dahil dito, naalarma ang mga opisyal ng ahensya at nagpalabas si Asuncion ng memorandum para sa mandatory testing ng mga empleyado.

"Minsan may mga takot magpa-swab, masakit daw, ganyan, eh kailangan namin silang puwersahin kasi kung halimbawang may nag-positive sa isang office 'yung tracing nating… Kung may ayaw magpaswab eh baka mamaya sila na pala 'yung spreader, di natin alam," ani Asuncion.

Humingi rin ng permiso ang ahensya sa Malacanang para magpatupad ng 30 porsiyentong working capacity na agad namang pinagbigyan.

Noong Miyerkoles, nakapagtala ang Pilipinas ng 6,666 dagdag-kaso ng COVID-19. Sa kabuuan, nakapagtala ang bansa ng 684,311 kung saan 91,754 ay mga aktibong kaso.

Nauna nang nabanggit ng mga awtoridad na may mga pagtaas ng kaso ng COVID-19, partikular na sa Metro Manila kung saan nakapaloob ang tanggapan ng DAR at ilan pang government agencies.

