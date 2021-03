100 pamilya nawalan ng tirahan sa sunog sa Taytay

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Nasa 100 pamilya ang nawalan ng tirahan matapos masunog ang isang residential area sa Barangay San Juan sa bayan ng Taytay, Rizal Huwebes ng gabi.

Pasado alas-7 ng gabi nabulabog ng sunog ang mga residente ng Sapang Godi sa Technopark, Highway 2000 sa Barangay San Juan, Taytay, Rizal.

Malapit ang lugar sa isang bodega ng mga tela. Ayon sa mga residente, nabigla na lang sila nang may nagliliyab sa gitna ng mga kabahayan.

Kwento ni Myra Dala, nagulat siya nang makitang umaapoy na ang bahagi ng kanilang bahay kaya tumakbo na siya papalayo at walang nailigtas na kahit anong gamit.

Ganoon din ang kaniyang mga kapitbahay na nataranta sa mabilis na pagkalat ng apoy.

Ayon kay Sr. Insp. Mark Alvin Banares ng Taytay Bureau of Fire Protection, umabot sa second alarm ang sunog. Bagama't karamihan sa mga bahay ay gawa sa light materials at mabilis na kumalat ang apoy, mabilis pa itong naapula ng mga bumbero at mga residente.

Iniimbestigahan pa ng mga bumbero ang sanhi ng sunog at kung kaninong bahay ito nagmula.

Sa inisyal na impormasyong nakalap ng BFP, nasa 100 pamilya ang apektado ng sunog. Dagdag pa ni Banares, isang bumbero ang nahirapan huminga dahil sa suffocation pero nabigyan na ng paunang lunas.

Ang ilan sa mga nasunugan ay makikisilong muna sa kanilang mga kaanak na malapit sa lugar habang ang iba ay pansamantalang mananatili Manuel Santos High School.

Inaalam na rin ng Municipal Social Welfare Department ng Taytay kung sinu-sino ang mga apektadong pamilya para mabigyan ng tulong.

