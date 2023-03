ABISO: Road reblocking ng DPWH, Marso 24-27

MAYNILA - Magsasagawa ng road reblocking at repairs ang Department of Public Works and Highways (DPWH) sa iba't ibang bahagi ng Kamaynilaan simula alas-11 ng gabi ng Marso 24 hanggang Marso 27.

Apektado sa reblocking ang mga sumusunod na kalsada:

EDSA (NB) between Ayala Ave. & Buendia Ave. 3rd lane mula sa bangketa sa Makati City EDSA (SB) (rotomilling/asphalt overlay only) sa may EDSA malapit sa Estrella St., Guadalupe Viejo, Makati City EDSA (SB) pagkatapos ng Roosevelt Station bago mag-Bansalangin St., outer lane 3rd & 1st lane, Quezon City EDSA (SB) kaharap ng FORD at Lemon Square Bldg., outer lane, 1st lane, Quezon City EDSA (NB) Mahal Kita Hotel hanggang Taft Avenue, Pasay City C-5 Road Southbound inner lane pagkatapos ng U turn slot, Pasig City C-5 Service Road, Bagong Ilog sa harap ng M.I.H Building, ika-2 lane mula sa bangketa, Pasig City (SB) C-5 Road sa gitna ng Lanuza to Canley Road, ika-2 mula sa bangketa, Pasig City (SB) Commonwealth Avenue (WB) Doña Carmen St., hanggang Odigal St., 3rd mula sa gitna, Quezon City

Ayon sa abiso, madadaanan na ang mga kalsada bandang alas-5 ng madaling araw ng Marso 27.