MAYNILA - Posibleng umuwi ang ilang overseas Filipino workers sa Russia dahil sa pagbagsak ng ekonomiya doon dulot ng economic sanctions ng Estados Unidos, UK, Canada at Europa.

Ayon sa Philippine Overseas Employment Administration, marami sa mga OFW ang gusto nang lumipat sa ibang bansa. Nakahanda rin ang Pilipinas na tulungan silang makahanap ng bagong trabaho.

Pero kailangang umuwi muna ng Pilipinas ang household workers na naka-base doon na naghahanap ng trabaho. Halos 10,000 ang OFWs sa Russia na karamihan ay household workers at nasa hospitality sector.

'Yun kasing household ay hindi natin nire-recommend na magkaroon ng direct hire," ani POEA Administrator Bernard Olalia.

"Dapat sila ay agency-hired nang sa ganun meron pong magmomonitor, merong titingin ng problema sa worker. Hangga't maaari sila ay uuwi ng Pilipinas at dito po sa Pilipinas natin sila irerefer sa licensed recruitment agencies na magpapadala sa kanila sa tamang market," dagdag niya.

Napapanahon din ang pagpapalawig ng DOLE sa Compulsory Insurance Coverage kung saan hindi lang agency-hired OFWs ang sakop kung 'di pati direct hire at balik-manggagawa.

Pasok na rin sa insurance ang mga aksidente, pagkasakit, pagkamatay at biglaang pag-uwi dahil sa giyera at pandemya.

PAGBUBUKAS NG DEPLOYMENT SA ILANG LUGAR

Samantala, aarangkada na din ang deployment ng hotel workers sa Israel ngayong Abril.

Ayon sa POEA, inumpisahan na ang mga naantalang government to government deployment sa Japan, South Korea at Taiwan, maging sa Canada.

"May bagong demand para sa 450 English teachers ang Taiwan habang may usapan naman para sa deployment ng Pinoy workers sa Toronto at napirmahan na ang memorandum of labor cooperation sa Yukon, na matagal nang naantala dahil sa COVID-19 pandemic," ani Olalia.

"Para po ito sa pagde-deploy ng ating mga skilled and professional workers po. Libu-libo pong mga mangagagawa natin ang mabebenepisyuhan. Marami po silang sectors na bubuksan para po sa mga nagnanais pong ma-deploy diyan. Nandiyan po ang hospitality sector, nandiyan po ang agricultural sector pati po construction sector," dagdag niya.

-- Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News