Bagaman patuloy na mababa ang bilang ng may COVID-19, may ilang lugar na binabantayan ang Department of Health (DOH) dahil sa pagtaas ng kanilang one-week growth rate.

"Nakakakita tayo ng ibang areas kung saan mayroong pagtaas 'yong one-week growth rate nila. Pero 'pag binusisi natin 'yong numerong pagtaas, ito ay maliit lang," ani DOH spokesperson Maria Rosario Vergeire.

"Pero wala po tayong nakikitang significant na uptick ng number of cases sa iba-ibang lugar," pagtitiyak ng opisyal.

Kung nananatiling mababa ang mga kaso sa Pilipinas, nakapagtala naman ulit ang World Health Organization (WHO) ng pagtaas ng mga kaso sa buong mundo sa ikalawang sunod na linggo.

Sa Western Pacific region -- kung saan kabahagi ang Pilipinas -- mas mataas nang 21 porsiyento ang mga kaso ng COVID-19 mula Marso 14 hanggang 20 kumpara sa linggong sinundan nito.

Tumaas din nang 5 porsiyento ang bilang ng mga namatay.

Karamihan ng mga na-sequence sa buong mundo ay tinamaan ng BA.2 sublineage ng omicron variant, kaya nananatiling mahalaga ang pagsunod sa health protocols.

"If you lift all of the public health measures that we know can reduce the spread of this virus, the virus will take advantage of that," ani Dr. Maria van Kerkhove, WHO technical lead for COVID-19.

Sa ngayon, higit 11 milyong Pilipino na ang nabibigyan ng booster dose laban sa COVID-19.

Hinihintay na lang na maaprubahan ng Food and Drug Administration ang aplikasyon para baguhin ang emergency use authorization ng mga bakuna para makapagbigay na ng ikalawang booster sa mga senior citizen at may comorbidity.

Samantala, ang Sinovac na puwedeng gamitin sa mga batang edad 6 hanggang 17 ay nakitang nagbibigay ng 74.12 porsiyentong proteksiyon laban sa pagkakaroon ng COVID, 2 linggo matapos ang ikalawang dose.

Base sa real world study na ginawa sa Chile, may 90.24 porsiyentong effectiveness ang bakuna laban sa pagkaka-ospital habang 100 porsiyentong epektibo naman laban sa intensive care unit admission at pagkamatay.

May naibibigay ding proteksiyon ang Sinovac laban sa omicron at delta variants.

"Mayroong mild or modest protection against these variants... Laboratory pa lang. Hindi pa natin alam how it will do in the real world. ‘Yon ang hinihintay natin," anang pediatric infectious disease specialist na si Dr. Liza Gonzales.

"But at least we know may neutralizing antibodies as well as T-cell responses against these 2 variants," dagdag niya.

Sa ngayon, hinihintay pa ng mga eksperto ang datos bago irekomenda ang paggamit ng Sinovac para sa mga batang edad 3 hanggang 5 taon.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News