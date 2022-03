DSWD tutol sa paggamit ng partylist sa pangalang '4Ps'

MAYNILA- Hindi sang-ayon ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa paggamit ng isang partylist group sa pangalan ng kanilang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps.

Isa sa mga partylist na kumakandidato ngayong halalan ang 4Ps Partylist, o ang "Pagtibayin at Palaguin ang Pangkabuhayang Pilipino".

Ayon kay Atty. Paul Tacorda, hindi sila pumapayag na magamit ng grupo ang pangalan ng programa ng DSWD.

Nakikipag-ugnayan na ngayon ang ahensiya sa Securities and Exchange Commission (SEC) na siyang may awtoridad na bawiin ang ibinigay nilang registration sa nasabing partylist.

Sa SEC umano unang lumapit ang grupo bilang requirement sa paghahain ng kandidatura sa Commission on Elections (Comelec).

"Ito ay nakikita nating magiging landmark issue kapag na-escalate na ito sa Commission on Elections at hukuman," ani Tacorda.

"Gumagawa tayo ng kaukulang hakbang para maireklamo at mabawi ang awtorisasyon ng nasabing organisasyon sa Securities and Exchange Commission," dagdag pa niya.

Sinabi ito ni Tacorda kasabay ng pagpirma ng DSWD ng memorandum of agreement kasama ang Comelec at Department of Interior and Local Government (DILG) para mapalakas ang "Bawal ang Epal Campaign", na naglalayong hindi masamantala ng mga kandidato ang mga programa ng DSWD.

Ayon pa kay Tacorda, dapat naging maingat ang SEC.

"Hindi naman sila makakapag-apply sa Comelec kung hindi sila pinahintulutan...kung ating magugunita, may panuntunan o parametro para makapag-rehistro ka ng pangalan, negosyo o corporate identity kaya ang aming paniwala, dapat naging masidhi ang pananaliksik ng SEC nang tanggapin nila ang aplikasyon ng 4Ps Partylist," paliwanag ni Tacorda.

Plano ng DSWD na ituloy ang reklamo sakaling manalo ang 4Ps Partylist sa halalan.

"Kung sakaling makakuha ito ng mataas na boto ang nasabing organisasyon, ay atin namang gagawin ang nararapat na hakbang base sa magiging desisyon ng SEC, kung kinakailangan sa Comelec o court of law para ma-challenge ang kanilang pagkakaluklok," ayon pa kay Tacorda.

Kasalukuyan pang kinukuha ng ABS-CBN News ang panig ng 4Ps Partylist.