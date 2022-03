Watch more on iWantTFC

Patay ang isang negosyanteng Chinese matapos pagbabarilin nitong Miyerkoles sa Ibaan, Batangas, ayon sa pulisya.

Dead on the spot ang 49 anyos na si Peterson Co, may-ari ng isang construction business.

Iniinspeksiyon ni Co ang pinagagawa niyang gymnasium sa Barangay Coliat nang umano'y lapitan at barilin ng hindi pa nakikilalang salarin.

Tumakas sakay ng motorsiklo ang salaring naka-helmet at jacket na itim.

Narekober ng mga pulis ang mga basyo ng kalibre .45 na baril.

Patuloy na inaalam ang motibo sa krimen.

— Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News

RELATED VIDEO

Watch more on iWantTFC