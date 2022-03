Naimbento ni Jaysus Delos Santos, na dating mekaniko at ngayon ay engineering student, ang "kalan de mantika" na nilalagyan ng gamit o patapon nang mantika para makalikha ng apoy. Courtesy: Jaysus Delos Santos.



Naimbento ng isang 29 anyos na dating mekaniko at ngayo'y engineering student sa Barangay Flordeliz, Milaor, Camarines Sur ang "kalan de mantika" na nilalagyan ng gamit o patapon nang mantika para makalikha ng apoy.

Nakikita niya itong alternatibo sa harap ng pagtaas ng presyo ng krudo, na nakaaapekto rin sa presyo ng liquefied petroleum gas (LPG).

Dating mekaniko at kasalukuyang magtatapos sa kursong Mechanical Engineering si Jaysus Delos Santos, na isa na ring ama.

"Yung LPG po kasi natin ngayon ay patuloy na tumataas. And yung mga used or waste oil natin ay nasasayang din talaga. Kaya naisip ko po itong project na ito. Nag-research ako sa Internet lang. Hinanapan ko talaga ng paraan kung pano magamit yung used oil para makalikha ng apoy. Inabot din ako ng dalawang linggo sa pag-experiment," ani Delos Santos.

Mga scrap metal o patapon nang bakal ang materyales na ginamit ni Delos Santos para mabuo ang kalan.

Nilagyan niya ito ng nabibiling blower para magamitan ng kuryente o baterya sa pagpapatagal ng apoy, habang nakadepende naman sa dami ng mantika ang lakas ng apoy.

Galing sa taba ng hito ang ginawang mantika ni Delos Santos para sa kaniyang kalan. Caretaker din siya ng isang farm sa kanilang bayan na may mga alagang hito at tindahan ng lechon na hito.

"Tinatapon lang kasi yung taba ng hito. Nasasayang lang po ‘yon. Kaya naisipan ko na gumawa ng paraan para ma-recycle siya and then ma-convert siya into a renewable energy," ani Delos Santos.

Pero ang kalan de mantika ni Delos Santos na ginawa para lang sana sa pamilya, kalauna'y nadagdagan dahil marami umano ang nagka-interes na bumili sa kaniya ng kalan, lalo na nang i-post niya ito sa social media.

Nagpasya siyang ibenta ang kalan de mantika sa halagang P2,000 para kahit papano makatulong rin sa pang-araw-araw na gastusin ng kaniyang pamilya, lalo pa't pareho pa silang nag-aaral ng kaniyang asawa. May isa silang anak.

"Makakatipid ka din kasi talaga dito. Kasi nga, lalagyan mo lang ng gamit nang mantika ang kalan, meron ka ng apoy," ani Delos Santos.

Ligtas naman umanong gamitin ang kalan, pagtitiyak niya.

"Hindi naman po kasi highly flammable ang oil, kasi kailangan pa po ma-preheat ang oil bago siya maging flammable, na kung saan doon lang po sa chamber yun nangyayari. At sa set up ko po ay di kalakasan ang apoy kasi maliit lang po ang valve na ginamit ko para kontrolado ang oil at limited lang ang pagpasok sa chamber para safe," ani Delos Santos.

Plano niyang makipag-ugnayan sa mga restaurant o kainan sa kanilang bayan para makalikom ng mga gamit nang mantika para pwede niya ipagbili sa mga nais magpa-refill ng mantika para sa nasabing kalan.

-- Ulat ni Karren Canon