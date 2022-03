10 pulis sangkot umano sa ‘huli-dap’ sa Pampanga

Dinisarmahan at kasalukuyang nasa restrictive custody ang 10 pulis ng Pampanga Provincial Police Office dahil sa pagkakasangkot umano’y sa “huli-dap” modus sa ilang sabungero sa probinsya.

Ang isang operasyon kontra "tupada" sa 10 sabungero sa isang compound sa Barangay Duat sa bayan ng Bacolor noong Sabado ng umaga ay nauwi umano sa iligal na pagkuha ng mga pera at gamit ng mga biktima.

"Hindi hinuli, nagkaroon ng usapan, huwag na silang huliin … and instead kinuha na lang yung mga pera. May mga pera na missing eh, yun yung serious allegations against them," ani Police Brig. Gen. Matthew Baccay, regional director ng Police Regional Office 3.

Sa inisyal na imbestigasyon, nasa P379,700 mula sa mga biktima ang nakuha kapalit ng kanilang paglaya.

Dagdag pa ng Regional Director ng Police Regional Office 3, na-relieve na sa pwesto ang 10 pulis at dinala na sa Police Regional Office 3.

"Justice will take its course if these personnel mapapatunayan… siyempre we will give them the right to due process. May kalalagyan sila,"ani Baccay.

Nasampahan na sila ng kasong administratibo habang inihahanda na rin ang criminal charges laban sa kanila.

- ulat ni Gracie Rutao