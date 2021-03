Vaccine order ng Fil-Chi bizmen napurnada dahil sa kapalpakan ng gobyerno - Ang-See

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — "Kapalpakan" ng gobyerno ang dapat sisihin sa pagkapurnada ng pagdating ng mga bakunang order ng Filipino-Chinese businessmen, ayon sa isang civic leader.

Sabi ni Chinese-Filipino civic leader Teresita Ang-See sa TeleRadyo nitong Miyerkoles, umorder na ng CoronaVac shots sa Sinovac Biotech ang Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry Inc. (FFCCCII) pero hindi daw ito pinayagan ng pamahalaan.

Sabi ni Ang-See, hindi pinirmahan ng pamahalaan ang tripartite agreement dahil uunahin muna dapat ang mga health worker.

"Sa bagal niyo, you are penalizing us for your own inefficiency and incompetence. 400,000 pa lang nababakunahan sa 1.2 million [doses na na-distribute]... Sa bagal ninyo, patay na kami, hindi pa kami mabakunahan," sabi ni Ang-See.

Nausog na sa Abril ang pagdating ng bakuna para sa Filipino-Chinese community na dapat sana ay ngayong buwan.

Noong nakaraan linggo ay ibinulgar na rin ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin, Jr. na may humaharang umano sa pagbili ng bakuna ng FFCCCII.

Sa huling tala, higit 500,000 na ang naturukan ng mga bakuna sa COVID-19.