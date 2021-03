Pinakamababang tourist arrivals, naitala sa Boracay nitong Lunes

BORACAY- Umabot lamang sa 80 turista ang bumisita nitong Lunes sa isla ng Boracay.

Ito ay matapos ipalabas ang Inter-Agency Task Force Resolution no. 104, at pinagtibay ng Regional Inter-Agency Task Force, Region 6, Western Visayas, na nagbabawal sa mga returning residents na umuwi at sa mga turista na gustong pumasok sa Western Visayas, na nanggaling sa mga lugar kung saan may pag-akyat ng kaso ng Covid-19 tulad ng National Capital Region, Bulacan, Cavite, Laguna, at Rizal.

Nagsimula ang pagpapatupad sa IATF Resolution No. 104 nitong Lunes at magtatapos sa Abril 4.

Samantala, nag umpisa naman ngayong Martes hanggang Abril 4 ang pinagtibay na resolution na inilabas ng RIATF Western Visayas.

Nag-abiso na rin ang DOT Region 6 sa mga lokal na pamahalaan at mga establisimyento at hotel sa Western Visayas na maghanda ng mga rebooking plan para sa mga nag-book na mga turista.

Aminado si Mayor Frolibar Bautista ng Malay, Aklan, na malaking kawalan sa ekonomiya ng Malay ang nasabing Resolution No. 104, lalong lalo na sa tourist arrivals sa isla ng Boracay subalit kailangang sumunod ang lokal na pamahalaan upang mapigilan ang pagdami ng kaso ng COVID-19.

- ulat ni Rolen Escaniel

