Paglobo ng COVID-19 cases sa Pampanga, Batangas dapat tutukan: OCTA

MAYNILA — Hinihikayat ng OCTA Research Group ang gobyerno na tutukan din ang ibang mga lugar sa labas ng "NCR plus bubble" kung saan tumataas na rin ang kaso ng COVID-19.

Sa ngayon kasi ay ang NCR, Cavite, Rizal, Laguna at Bulacan lang ang sakop ng naturang bubble kung saan ipinatutupad ang mas mahigpit na general community quarantine na tatagal hanggang Abril 4.

Sabi ni Dr. Guido David, OCTA fellow, nakababahala rin ang datos ng kaso ng COVID-19 sa Pampanga at Batangas.

"We are also seeing an upward trend sa Pampanga and sa Batangas. And actually mabilis iyong upward trend nila eh. For example, sa Batangas, their increase was almost 100 percent or I think more than 100 percent, compared previously," sabi ni David.

"So I think this has to be monitored closely especially since they are outside the bubble. And it could be problematic if we contain the virus inside the bubble, pero may kumakalat din outside the bubble. So I think we have to look into this," dagdag niya.

Bagaman nakikita aniya ng OCTA na bumababa ang kaso ng COVID-19 sa Navotas at Malabon, may hamon aniya sa pagpapanatili ng downward trend na ito.

"Pero saglit lang iyong downward trend na iyon. The problem kasi is even if localized lockdowns work and nasa downward trend na iyong LGU, because NCR is one interconnected—very interconnected metropolitan area, mahirap i-sustain iyong downward trend because iyon nga, dikit-dikit eh, and other LGUs are still having a surge," sabi ni David.

Sa huling ulat ng Department of Health, nadagdagan ng 6,666 kaso ng COVID-19 ngayong Miyerkoles kaya umaabot na sa 684,311 ang mga nahawahan ng sakit sa Pilipinas.

—Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News

