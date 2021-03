Nagpakilalang NBI agent, tiklo sa pagbebenta ng armas

Nakasuhan na si Matias Relacion ng kaso matapos magpakilalang agent ng National Bureau of Investigation (NBI) at magbenta ng armas sa Davao City. Larawan mula sa Criminal Investigation and Detection Group XI

DAVAO CITY - Timbog sa entrapment operation ang isang lalaking nagpakilalang agent ng National Bureau of Investigation (NBI) at nagbebenta ng armas sa Davao City.

Naaresto sa operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group sa Davao City at Talomo Police Station ang suspek na si Matias Relacion sa may Crocodile Park sa Diversion Road sa nasabing lungsod, Martes ng hapon.

Natiyempohan ng mga pulis na tumanggap ng marked money si Relacion mula sa isang nagpanggap na buyer.

Ayon sa pulisya, hindi konektado ang suspek sa NBI.

Nakumpiska mula kay Relacion ang isang sub machine gun, isang .38 caliber revolver, anim na NBI ID, isang wallet na may NBI badge, NBI reflectorized vest, at mga bala.

Nakatakdang sampahan si Relacion ng kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Firearms and Ammunitions Law at paglabag sa Article 177 ng Revised Penal Code o Usurpation of Official Function.

- Ulat ni Hernel Tocmo