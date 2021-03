Ilang seniors, naghahanapbuhay hirap sa mas istriktong GCQ

Enero nitong taon nang umpisahan ni Alfredo Dacquel ang pagtitinda ng mga ulam sa labas ng kanilang bahay sa Mandaluyong City matapos mawalan ng trabaho dahil sa pandemya.

Pero dahil sa ilang restriction sa mga senior citizen kagaya ng 71-anyos na si Dacquel, hirap daw siyang makalabas para bumili ng sangkap sa lulutuin.

"Parang mas mahigpit ngayon, pero kahit di kami naka-lockdown, sa tingin ko mas mahigpit ngayon," ani Dacquel.

Nagbigay ang mga tauhan ng Barangay Addition Hills kay Dacquel ng certification para makapamalengke kahit sa oras ng curfew.

"May umiikot 24/7 para sitahin ang pagala-gala," sabi ni Carlito Cernal, chairperson ng barangay.

Hindi naman naitago ng 67 anyos na si Myrna Labutac, na nagpapa-dialysis 3 beses kada linggo, ang pangamba sa dumarami pa ring kaso ng COVID-19 at mas mahigpit na quarantine measures.

Bukod sa limitadong transportasyon, apektado rin ng muling pagsasara ng ilang establisimyento ang trabaho ng kaniyang mga kamag-anak.

"Pinagtatrabahuhan nila pinagkakasya na lang namin, kahit mawalan nalang sila ng ulam, may masuporta lang sila sa maintenance at dialysis ko," ani Labutac.

"'Di baleng mahirap, wala ka lang sakit. Pakiramdam mo mayaman ka. Kasi kahit anong may pera ka, pag may sakit ka at pamilya mo, wala talaga," dagdag niya.

Bagaman hirap na rin sa pandemya, tinitiis na lang daw ito ng 66 anyos na si Aurora Abenir.

Dahil pinapayagan naman umano, nage-ehersisyo na lang si Abenir sa labas ng kaniyang patahian tuwing umaga para iwas-inip.

Dahil kanselado naman ang mga aktibidad para sa Semana Santa sa Metro Manila, problemado ang sampaguita vendor na si Marivic Acid kung saan kukuha ng panggastos.

Umaasa raw sana siyang maka-extra sa pagtitinda ng mga palaspas.

"Malaking kawalan lalo't nagtitinda ako ng palaspas. Magkano din sana kinikita namin sa sideline," ani Acid.

Sa Quezon City, umabot na sa 45 lugar ang naka-lockdown kaya kaniya-kaniyang diskarte ang mga barangay para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Sarado muna ang barangay hall ng Barangay Claro sa lungsod para sa disinfection matapos magpositibo sa COVID-19 ang 2 tauhan.

Ipinagbawal naman ng Barangay Fairview ang paggamit ng videoke kahit hindi pa man oras ng curfew.

Sa susunod na 3 araw, puspusan naman ang gagawing pagbabakuna sa higit 1,000 health care worker sa Navotas.

Isusunod ng lungsod ang senior citizens sa babakunahan.

"Inaapura namin 'yong pagbabakuna sa frontliner kasi para masiguro na mayroong mag-aalaga doon sa magiging COVID positive namin," anang city health officer na si Dr. Christia Padolina.

Mas pinaigting din ng Navotas ang kanilang contact tracing at isolation.

Pinagsusuot naman ang mga naka-home quarantine ng Q-band para madaling ma-monitor ang kanilang lokasyon.

— Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News