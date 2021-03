DoTr humihingi ng tulong sa pagsita sa mga lalabag sa health protocols sa kalsada

ABS-CBN News/File

MAYNILA - Hihiling ng dagdag-tulong sa Philippine National Police at mga lokal na pamahalaan ang mga awtoridad para masita o mabantayan ang mga lalabag sa distancing protocols sa mga pampublikong sasakyan.

Ayon kay Transportation Undersecretary Ochie Tuazon, nakatakdang magbantay ang mga ito sa mga pampublikong sasakyan.

"Hindi po natin kaya ito dahil limitado din po ang manpower natin. Kaya humihingi po tayo ng tulong sa PNP at saka sa mga LGU na i-monitor ang mga sasakyan na rumuruta sa kanilang mga jurisdiction. Pag may mahuhuli po tayo sa minimum health prootocols ay padadalhan ng showcause order at kapag po lumabag sila ay maari po sila mamultahan," ani Tuazon sa isang public press briefing.

Aminado ang DOTr na hindi masyadong natututukan ang lahat ng mga lumalabag sa mga protocols gaya ng hindi pagsusuot ng face mask at face shield at pagdidistansiya.

Ang Inter-Agency Council for Traffic sa ngayon ang nagsasagawa ng mga operasyon para masita at matiketan ang mga lumalabag sa mga health protocol sa mga pampublikong sasakyan.

Sa kanilang operasyon, karaniwan sa mga tinitiketan ang mga tsuper, gaya ni Roberto Gonzales.

"Sana naman, yung pasahero ang hulihin nila. Kung kami namang mga driver ang hulihin nila, paano naman kami? Hindi ko naman nakita na andiyan siya, nasa likod ako, nasa harap ako. Huli na lang nang huli. Sana naman, hindi kami pahirapang mga driver," ani Gonzales, na gumastos ng P2,000 sa multa.

Sagot naman ni iACT Team Leader Rosendo Borja: “Kailangan talaga yung mga face shield at face mask para hindi sila matiketan, lalo na yung mga driver at konduktor. Dapat sila ang nagpapaalala sa mga pasahero.”

Samantala, nagtalaga na ng stations personnel na tatayo bilang supervisor ang MRT sa mga magdi-disinfect sa mga dulong istasyon ng North Avenue at Taft Avenue.

Ito ay matapos mag-viral ang video ng mabilisang paglilinis sa tren.

Paalala rin nila sa mga pasahero na magsuot ng face mask at face shield, at bawal magsalita, makipag-usap sa telepono, at kumain. Bawal rin sumakay ang sino mang may sintomas ng COVID-19.

-- Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News

