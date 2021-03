DILG pinagpapaliwanag ang 5 alkalde na nagpabakuna kahit wala sa priority list

Watch more in iWantTFC

Pinagpapaliwanag ng Department of the Interior and Local Government (DILG) ang 5 alkalde na nagpabakuna kontra COVID-19 sa kabila ng utos ng pamahalaan ng health workers ang unahin.

Kinilala ng DILG ang mga mayor bilang sina Alfredo Romualdez ng Tacloban City; Dibu Tuan ng T'boli, South Cotabato; Sulpicio Villalobos ng Santo Niño, South Cotabato; Noel Rosal ng Legazpi City; at Abraham Ibba ng Bataraza, Palawan.

Binigyan ang mga alkalde ng 3 araw para magpaliwanag.

"Na-verify namin na totoo at ito ang naging basehan namin para sila ay padalhan ng show cause orders para magpaliwanag kung bakit sila nauna at hindi nila nasunod ang priority listing," ani DILG Undersecretary Epimaco Densing III.

Dumepensa naman si Romualdez sa pagbabakuna, na aniya'y ginawa niya para mawala ang agam-agam ng mga frontliner.

Ayaw umano ni Romualdez na ibalik ang vaccines sa National Capital Region, lalo't tumataas din ang kaso sa kanilang lugar.

Binanggit ng alkalde na pagkatapos niyang mabakunahan, mula 350, naging 790 ang nagpabakuna.

Ipinaliwanag naman ni Rosal na hindi siya nagpresentang magpabakuna.

Mismong si Department of Health-Bicol regional director Ernie Vera ang humimok sa kaniya.

Ayon kay Rosal, handa siyang sagutin ang show-cause order ng DILG pero hindi pa nakarating sa kaniya ang dokumento.

Sinubukan ng ABS-CBN News na kuhanan ng pahayag ang city health officer ng Legazpi at si Vera pero hindi sila sumasagot.

Bukod sa mga nasa listahan ng DILG, may iba pang mga alkaldeng nagpabakuna na.

Kasama rito si Minglanilla, Cebu Mayor Elanito Peña, na nagsabing maituturing siyang frontliner at gusto lang niyang mahikayat ang mga residente na magpabakuna.

Ayon pa kay Peña, humingi siya ng permiso sa rural health unit bago magpabakuna.

Hindi pa nakatatanggap ng show cause order si Escalante City Melecio "Beboy" Yap pero handa umano siyang sagutin ito.

Sa Parañaque City, kinumpirma ng lokal na pamahalaan na binakunahan doon ang aktor na si Mark Anthony Fernandez.

Ipinaliwanag ng city health office na wala na kasing dumarating na health worker para magpabakuna kaya kumuha sila sa quick substitution list, kung saan naroon ang pangalan ng mga kuwalipikado sa susunod na priority group tulad ng senior citizens at mga may comorbidity.

Kabilang daw si Fernandez sa grupong may comorbidity.

Ipinaalam umano sa DOH Regional Office na magpapabakuna ng priority sector kasunod ng health workers.

Humingi naman ng tulong ang DOH sa publiko para i-report ang mga lalabag sa prioritization framework ng COVID-19 vaccination.

"I hope we all guard our vaccines so we can appropriately give it to people who are at most need at this time of the pandemic," ani Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Kinausap na rin ng DOH ang regional directors para ipaalalang walang dapat sumingit sa linya ng mga babakunahang health worker.

-- Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News