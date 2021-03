Archdiocese of Manila, iginiit na 'di pagsuway ang pagbubukas ng mga simbahan sa ilalim ng NCR Plus bubble

MAYNILA - Sinabi ng Archdiocese of Manila nitong Miyerkoles na hindi nito sinusuway ang utos ng pandemic response task force ng bansa matapos ang kanilang paglabas ng pastoral instruction kaugnay sa Holy Week activities nitong linggo.

Ito'y matapos ipagbawal ng pamahalaan ang religious gatherings sa tinaguriang "NCR plus bubble" hanggang Abril 4 o Pasko ng Pagkabuhay dahil pa rin sa pagsirit ng COVID-19 cases.

Pero ayon kay Bishop Broderick Pabillo, Apostolic Administrator ng Archdiocese of Manila, iginigiit lang nila ang “right to worship” ng mananampalataya sa kanyang pastoral instruction.

Sa ilalim ng naturang pahayag, bukas ang mga simbahan sa ilalim ng archdiocese simula ngayong Miyerkoles nang hanggang sa 10 percent capacity.

Dagdag ni Bishop Pabillo, maglalabas sila ngayong Miyerkoles ng clarificatory note kaugnay ng kanyang pastoral instruction. Ito’y matapos ang pakikipagpulong sa mga pari sa kanyang archdiocese para maipaliwanag ito.

“Nagkaroon kami ng pagpupulong para maipaliwanag ko lang ang pastoral instruction at nagkasundo kami na maglalabas kami ng clarificatory note kasi iyan po ay hindi defiance sa IATF (Inter-agency Task Force on COVID-19 response). Iyan po ay affirmation ng aming right to worship kaya ilalabas po iyan, ang clarificatory note ngayong araw,” aniya sa panayam sa Radio Veritas.

Paalala ni Pabillo, may “principle of subsidiarity” na sinusunod sa Simbahan. Ibig sabihin nito, magbibigay siya ng instruction at depende sa lokal na simbahan kung paano ito ipatutupad.

Nakadepende pa rin daw sa pari at mga pastoral leader kung puwede silang magbukas ng simbahan sa kanilang lugar.

Nasa ilalim ng archdiocese of Manila ang mga simbahan sa Maynila, Makati, Mandaluyong, Pasay at San Juan.

“Ibig sabihin magbibigay tayo ng instruction, tapos ang titingin niyan kung paano ipatupad iyan ay depende sa local na simbahan natin, sa mga local organizations natin,” paliwanag ni Pabillo.

“Noong panahon pa naman, ang dami na nating simbahan na nagsasara dahil sa situation nga nila na malakas sa kanilang barangay, na may na-infect sa kanilang simbahan kaya nagsasara sila. So ang pagpapatupad noon ay depende sa mga local parishes.”

Nauna nang binatikos ng Malacañang ang pastoral instruction, at nagpaalala na para sa kabutihan ng lahat ang pagsasara pansamantala ng mga simbahan.

Nagbabala din ito na maaaring sapilitang ipapasara ang mga simbahan sa tulong ng mga kapulisan kung ipagpapatuloy ng Archdiocese of Manila ang plano nito.

Nakapagtala ngayong Miyerkoles ng 6,666 karagdagang kaso ng COVID-19 ang Department of Health. Umakyat naman sa 91,754 ang nananatiling aktibong coronavirus cases, ang pinakamataas na bilang simula nang tumama ang pandemya.

- Ulat ni Willard Cheng, ABS-CBN News